Torneios esportivos integram programação do Dia do Profissional de Educação Física em Manaus

O Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região (CREF8/AM-AC-RO-RR) promove domingo, dia 25, torneios de Futebol de Sete e Vôlei de Areia, como parte da programação especial em comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física, celebrado no dia 1º de setembro. As atividades serão realizadas no Sesi/Am, zona Leste de Manaus.

As competições são exclusivas para Profissionais registrados no Conselho. Na modalidade Vôlei de Praia poderão participar atletas dos naipes masculino e feminino. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no sitewww.cref8.org.br.

Segundo o presidente do CREF8, Jean Carlo Azevedo da Silva, além de programação esportiva ocorrerão atividades acadêmicas e ações de orientação na cidade.

“Em 2019, celebram-se 21 anos de regulamentação da nossa profissão. Por isso, promoveremos durante os meses de agosto e setembro diversos eventos para a categoria. Neste período, aproveitaremos também para evidenciar o papel do Profissional de Educação Física na construção de uma sociedade saudável”, pontua.

SERVIÇO

O QUÊ: Torneios de Futebol de Sete e Vôlei de Areia

QUANDO: domingo, dia 25

ONDE: SESI/AM, zona Leste Manaus

INSCRIÇÕES: www.cref8.org.br

