Vinícius Leal lança livro sobre o goleiro vascaíno Barbosa no dia do aniversário do time

O sonho de escrever sobre o futebol brasileiro começou ainda na faculdade, quando mergulhou na tese de conclusão do curso de história em Brasília, e o tema copa do mundo de 1950 se estendeu até o livro “Barbosa, a Saga de um dos Melhores Goleiros do Nosso Futebol”, que Vinícius Leal, 23 anos lança em Macapá. O esportista Moacyr Barbosa foi o escolhido do jovem, que não viveu sua época, mas descreveu com realismo a trajetória marcada pelos afagos certeiros na bola defendendo o Vasco da Gama, e desmistifica a fama que ganhou na copa de 1950, quando o Brasil foi desclassificado. O livro será lançado nesta quarta-feira, 21 de agosto, no Norte das Águas, às 19h.

Vinícius Guido Leal nasceu em Macapá, descende de uma tradicional família de artistas, encabeçada pelo seu avô, Mestre Nonato Leal. Apaixonado por futebol, Vasco da Gama é seu time de coração, mas não foi o único quesito para a escolha de seu biografado. Ele se encantou com sua trajetória de glórias e apedrejamento, o preconceito social e racial, e principalmente as alegrias que deu com suas pegadas bem definidas de craque, em um Brasil que via seus ídolos saírem os campinhos e praças, para despontarem para o mundo.

Foi na sala acadêmica que dois Vinícius despertaram, o historiador e o escritor, e no segundo semestre de 2017, após concluir o curso, deu continuidade às pesquisas, desta vez focadas no goleiro, e em janeiro deste ano escreveu os últimos rabiscos da obra, dando início ao processo de revisão e edição. “Foram meses de pesquisa sobre esse atleta magnífico, que proporcionou tantas alegrias para quem gosta de futebol, mas que morreu com uma tristeza profunda com a marca que carregava, de ter feito o Brasil chorar, pondo uma pedra em cima de sua história de consagração”, disse o autor.

No processo de construção do livro, Vinícius encontrou a filha de Barbosa, Teresa Borba, que deu apoio e informações preciosas sobre o ídolo, que foram fundamentais para a recriação de sua história e para que seja feita justiça com a memória do craque brasileiro. Prefaciado pelo professor e orientador de Vinícius, Frederico Castilho, o livro chama a atenção não somente de vascaínos, mas de torcedores que gostam da história de vida de grandes esportistas.

Vinícius afirma ser mais historiador que escritor, mas já iniciou sua próxima biografia, sobre o patriarca Nonato Leal, com quem, ao contrário de Barbosa, o contato é real, o que dá a oportunidade de construir o passado através da realidade. Mas a paixão pelo futebol nacional o impulsiona para escrever sobre os Camisas Negras, time do Vasco formado por trabalhadores pobres e negros, que lutou contra o preconceito e racismo no futebol em 1923, quando os cruzmaltinos ganharam o primeiro título carioca, em 1923.

O lançamento do livro será no dia em que o Vasco completa 121 anos, e o acesso é com o convite que dá direito ao livro, coquetel e música. O autor estará disponível para autografar a obra.

Serviço:

Lançamento do livro “Barbosa, a Saga de um dos Melhores Goleiros do Nosso Futebol”.

Data: 21 de agosto

Local: Bar e Restaurante Norte das Águas

Hora: 19h

Contato: 99193-8466 (whatsapp) e 99171-4451 (celular)

Mariléia Maciel

Assessoria de Comunicação

