Senado inicia seleção de banca para o próximo concurso público da Casa

A Comissão organizadora do concurso do Senado está na etapa de seleção da instituição que será responsável pela elaboração da prova. Serão 40 vagas no total. As instituições interessadas têm até o dia 28 de maio para enviar propostas. A reportagem é de Rodrigo Resende, da Rádio Senado.

Agência Senado

