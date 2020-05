Os tipos de menopausa e dicas para amenizar sintomas negativos

Informações são importantes para mulheres de todas as idades, pois é uma consciência que devemos ter desde muito cedo

A menopausa é um evento biológico espontâneo e natural, que se refere ao último período menstrual do ciclo de desenvolvimento feminino, tempo em que a capacidade reprodutiva da mulher finda.

A palavra menopausa significa “dar um tempo na menstruação”. Há diferentes tipos de menopausa, mas, em todos, seus sintomas devem ser naturais e não prejudiciais.

Neste artigo, você acompanhará todos os sintomas que ocorrem no corpo neste período e saber de que forma pode evitá-los.

Essa matéria é para mulheres de todas as idades, e não só para quem já alcançou a menopausa ou recebe os sinais do corpo, pois é uma consciência que todas nós, mulheres, devemos ter desde muito cedo.

Deve ser uma filosofia de vida do modo como interpretamos nossa natureza.

TIPOS DE MENOPAUSA

MENOPAUSA IATROGÊNICA

Trata-se do cessar da menstruação devido à remoção cirúrgica dos ovários, quimioterapia ou radiação, como após tratamento de câncer, por exemplo.

Relato de uma paciente com menopausa iatrogênica:

No último mês chegou uma paciente minha que tinha realizado tratamento comigo há uns 4 anos, pois teve câncer de mama, passou por quimioterapia que antecipou sua menopausa.

Mês passado então ela voltou a menstruar. Ficou sete dias sangrando, com todos os sintomas da menstruação, como cólicas menstruais, TPM e inchaço, e entrou em desespero achando que poderia ter voltado um câncer.

Os médicos mandaram ela fazer exames às pressas e, no fim, era nada mais nada menos que o corpo dela voltando a funcionar.

O que aconteceu porque ela estava participando de muitas vivências do feminino, fazendo viagens de lazer para o exterior, inclusive deixando o namorado em casa enquanto viajava mundo afora.

Se permitindo a liberdade de viver sem restrições, se amando e alimentando seu feminino, ela teve um sinal do corpo e voltou a menstruar novamente.

Agora, o que precisamos descobrir é se a menstruação dela deu um sinal de vida por talvez agora o corpo realmente estar entrando na menopausa natural dela, ou se foi simplesmente pelo reforço positivo da mente que fez o corpo voltar a funcionar.

MENOPAUSA PRECOCE

Quando a menstruação cessa antes da idade comum, cuja referência é de 40 a 50 anos, essa manifestação pode acontecer por:

doença autoimune

alterações genéticas

medicação forte

exposição a radiações

cirurgias que interfiram de alguma forma na fisiologia da menstruação

forma idiopática, ou seja, sem causa definida

Nestes casos, é muito comum ter um fundo emocional, no qual o corpo reage de acordo com a mente, porque já se acha velha demais, madura demais.

Isso acontece, por exemplo, quando a mulher precisou abdicar de sua infância, de suas alegrias e prazeres para assumir responsabilidades logo cedo.

Algumas vezes, até mesmo é a filha que passou a cuidar dos pais, perdendo o senso comum de hierarquia, gerando revolta inconsciente e degradando o ciclo natural feminino do corpo.

Esta é a explicação metafísica da questão que observo na prática clínica

quando uma mulher tem características muito mais yang

Ou seja, quando tem qualidades muito ligadas à energia masculina, como ser autoritária, mandona, viciada em trabalho, “senhora-dá-conta-de-tudo”, racional, estrategista.

Nestes casos, o cérebro acaba por se comportar como um cérebro masculino, chegando até a produzir maior dosagem de hormônios masculinos.

Com isso, o corpo vai parando de ciclar direito, cessa os hormônios femininos e desregula o funcionamento dos ovários, como se atrofiassem.

Também por esse motivo a menopausa pode chegar mais cedo, pois o corpo já não se reconhece mais como feminino, mas, sim, como o paizão da casa, o chefe da família, o senhor presidente do seu próprio mundo.

Menopausa precoce é um pedido do corpo para que a mulher seja mais meiga, para que sinta mais prazer na vida, leve a vida com mais leveza.

Aprenda a delegar, a colocar cada qual com uma função, mesmo que seja em casa.

Para que se sinta menos sobrecarregada, se permita ser frágil, chorar, pedir colo. Para que seja mulher.

PRÉ-MENOPAUSA

Quando se inicia uma elevação gradual dos níveis de hormônio folículo estimulante (FSH), aproximadamente aos 40 anos, é a fase pré-menopausa.

Neste momento, começa uma fase natural de diminuição da atividade ovular, com a consequente produção de estrogênio que é realizada neste órgão.

Alguns sintomas, muitas vezes, já aparecem, como: menstruação irregular; suores noturnos; ondas de calor que começam de repente e sem motivo; irritabilidade, tristeza, ansiedade e flutuações de humor; insônia, ou sonos de menor qualidade.

Assim como diminuição da libido e da lubrificação; pele menos elástica e firme; cabelos menos sedosos; perda de força da musculatura em geral e, inclusive, do assoalho pélvico, podendo apresentar alguns graus de incontinência urinária; e diminuição da potência do orgasmo.

Mas, calma! Continue lendo o artigo que, mais para frente, vou trazer algumas dicas de como reverter todo esse quadro.

