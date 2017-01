Cadastramento da meia-passagem reabre em fevereiro

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap) inicia em fevereiro o cadastramento da meia-passagem, apenas para aqueles que ainda não possuem o benefício. O trabalho deve se concentrar na sede do Setap, na Padre Júlio, entre Tiradentes e General Rondon, e prosseguir até o final de abril. Já o recadastramento deve iniciar apenas em março e ocorrer no Amapá Garden Shopping, onde existe um posto do Setap, já que os cartões em uso atualmente só são bloqueados no termino do processo.

Os documentos necessários tanto para cadastro quanto recadastro são: declaração escolar ou comprovante de matrícula assinada pelo diretor da unidade (original), RG ou Certidão de Nascimento (cópia) e comprovante de residência (cópia). As certidões de matrículas eletrônicas, como as que são expedidas pela Unifap, só terão validade após a autenticação no site da instituição. Ainda não foram divulgados os valores de taxas de recadastro e cadastro.

Caso o aluno tenha perdido a carteira e deseje pedir uma segunda via, deve fazer um boletim de ocorrência da perda e levar junto com os demais documentos. O aluno que teve o cartão retido pelo Setap por uso indevido deverá se deslocar até a sede do sindicato para fazer o resgate do documento, pagando uma taxa de R$ 41,25.

O estudará poderá obter o formulário de cadastro e recadastro no posto de atendimento ou pelo site www.vtsetap.com.br. Após a conclusão do cadastro, quem não se regularizou terá o cartão bloqueado.

Não há necessidade de cadastro para alunos com menos de 7 anos. Para este público, é garantida a gratuidade, desde que esteja acompanhado de um adulto.

TAC

Desde junho de 2014, passaram a vigorar novas regras quanto ao cadastramento e recadastramento da meia-passagem. As alterações foram definidas por meio de Termo de Ajustamento de Conduta assinado entre a Companhia de Transito e Transporte de Macapá (CTMac), o Ministério Público do Estado (MPE) e o Setap.

O TAC garante o recadastramento da meia-passagem (para aqueles que já possuem o benefício), sempre no início de cada ano e nos dez primeiros dias uteis de agosto. Quanto ao cadastro (para novos usuários), poderá ser feito a qualquer tempo, com exceção do mês de julho.

As regras foram regulamentadas através de uma ordem de serviço emitida pela CTMac. Com a medida, o Setap espera atender os estudantes que iniciam o ano letivo em ambos os semestres, como é o caso de acadêmicos dos cursos superiores.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Pinterest

Twitter

Imprimir

Tumblr

Google

Reddit

Pocket

Telegram

Email

Skype



Curtir isso: Curtir Carregando...