Mães de meninos têm mais chances de ter depressão pós-parto

Um novo estudo descobriu que mães de meninos têm até 79% mais chances de desenvolver depressão pós-parto. Após avaliar casos de 296 mulheres, as pesquisadoras Sarah Johns e Sarah Myers, da Escola de Antropologia e Conservação da Universidade de Kent, na Inglaterra, constataram também que mulheres com complicações no parto correm um risco ainda maior (174%) em comparação às que não tiveram problemas.

A explicação para isso é que muitos fatores de risco para sintomas depressivos estão associados à ativação de vias inflamatórias, uma resposta do sistema imunológico — o que pôde ser observado nesses dois casos.

