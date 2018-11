Governo oferta 229 vagas em concurso público para a Agência de Fomento do Amapá

Oportunidade é para os níveis médio e superior. Remuneração varia de R$ 2 mil a R$ 3,3 mil, além de vale-alimentação.

Eloisy Santos

O Governo do Estado do Amapá (GEA) prossegue com a política de concursos públicos. Nesta quinta-feira, 8, foi lançado, no Palácio do Setentrião, o edital do concurso público para cargos de nível médio e superior da Agência de Fomento do Amapá (Afap). Este é o 13º concurso realizado desde 2015. O certame será conduzido pela Fundação Carlos Chagas (FCC). Somadas, são 1.447 vagas para ingresso imediato no funcionalismo público. Desse total, já foram efetivados mais de 300 servidores. E para 2019, mais 6 concursos estão previstos.

Durante a cerimônia de lançamento, o governador Waldez Góes enfatizou que a Agência de Fomento cumpre um papel importantíssimo na geração de emprego, renda e oportunidades a pessoas físicas e jurídicas no Amapá. Ele pontuou que nos últimos três anos,

a Afap concedeu mais de R$ 35 milhões em financiamentos. Para este ano, a agência tem à disposição R$ 12 milhões para financiar empreendedores, formais e informais, micro, pequenas e médias empresas.

“Esse concurso, assim como tantos outros que já realizamos, tem o objetivo de fortalecer, qualificar e ampliar os serviços prestados à sociedade. Além de oportunizar estabilidade e segurança aos que almejam ingressar no funcionalismo público. Por isso, temos tratado essa agenda de concursos com prioridade, responsabilidade e transparência”, frisou o governador Waldez Góes.

O presidente da Agência de Fomento, Francisco de Assis, contou que esse é o segundo concurso realizado para a instituição que conta, atualmente, com 19 linhas de crédito, sendo as mais requisitadas: Amapá Solidário (Amasol), destinada ao pequeno empreendedor informal; a Afap Microempreendedor Individual (MEI) e a Afap Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (Mipem).

“Com esse concurso, todas as nossas sub-gerências fora da capital serão contempladas, melhorando ainda mais a política de inclusão e desenvolvimento econômico e social, que é nossa missão”, concluiu o presidente Francisco de Assis.

Vagas e inscrições

O edital prevê 29 vagas imediatas e 200 para cadastro reserva, divididas entre os níveis médio e superior. Há vagas para os municípios de Macapá, Santana, Laranjal do Jari e Oiapoque.

Para nível médio, os cargos são: Assistente Administrativo de Fomento (10 vagas imediatas, sendo 1 para candidato com deficiência) e Agente de Fomento Externo (10 vagas imediatas, sendo 1 para candidato com deficiência).

Para nível superior, os cargos são para Analista de Fomento – Advogado (3 vagas imediatas); Contador (3 vagas imediatas); Tecnólogo da Informação (1 vaga imediata); Economista (1 vaga imediata); Analista de Fomento – crédito (1 vaga).

As inscrições serão abertas no dia 19 de novembro de 2018 e prosseguem até 10 de janeiro de 2019, no site da FCC. As taxas são de R$ 85,00 para nível médio, e R$ 100,00 para nível superior. As remunerações para cargos de nível médio, serão de R$ 2.074,11. E para os de nível superior, R$ 3.319,77. Além de vale-alimentação, para ambos.

Clique aqui para acessar o edital.

Agência de Fomento

A Afap foi criada para promover o desenvolvimento econômico e social do Amapá, através do microcrédito, com políticas de financiamento para empreendedores (formais e informais), micro, pequenas e médias empresas. A agência oferta agilidade nas operações de crédito e taxas de juros competitivas.

Via Afap