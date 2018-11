Veja os possíveis temas que podem ser cobrados no segundo dia do Enem 2018

Neste domingo (11), as questões serão de Ciências da Natureza e Matemática

Chega à reta final do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018. A primeira etapa da prova ocorreu no último domingo (4), onde os candidatos precisaram lidar com a temida redação. Porém, ainda não acabou. No próximo domingo (11), ainda tem a segunda parte da avaliação do exame, com questões de Ciências da Natureza – biologia, química e física – e matemática.

É difícil saber quais os temas que serão abordados nas 90 questões da prova em meio a tantas temáticas possíveis. Entretanto, o Enem vem mantendo um mesmo padrão nos últimos anos. Por esse motivo, é sugerido que os candidatos peguem provas anteriores e resolvam as questões. Com base nos exames passados, veja agora os possíveis temas que podem ser cobrados neste domingo.

Matemática – Razão e proporção é um dos temas possíveis e apesar dos alunos considerarem esse tema fácil, no Enem, eles podem aparecer contextualizados com exemplos de aplicação prática, como o lucro de uma empresa ou os juros compostos de uma aplicação financeira. Ainda entre as questões de matemática, são relevantes os conteúdos sobre geometria espacial e funções.

Ciências da Natureza – Essa parte se divide entre Física, Química e Biologia e não há necessariamente 15 questões de cada uma dessas disciplinas, geralmente, os conteúdos são cobrados de forma interdisciplinar. Em Física, um dos assuntos mais cobrados é mecânica e, em Química Geral, o assunto mais cobrado é Cálculo Estequiométrico, que envolve raciocínio lógico, razão e proporção. Já em Biologia, cerca de 35% da prova é sobre Ecologia, que se desdobra em temas como poluição e preservação ambiental, além de conceitos de sustentabilidade, agricultura e uso de defensivos agrícolas.

Como será a prova?

O esquema é o mesmo do primeiro dia de exame. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h, com início das provas marcado para as 13h30 (horário de Brasília). Uma novidade é que este ano os candidatos terão 30 minutos a mais, em comparação ao ano passado, para responder as 90 questões – serão 45 questões de Ciências da Natureza e 45 sobre Matemática. No total, serão cinco horas para responder a avaliação.

No ano passado, o Ministério da Educação (MEC) já havia mudado a divisão das disciplinas, com a aplicação das provas em dois domingos. No entanto, os candidatos reclamavam que o tempo de quatro horas e meia era insuficiente para resolver os cálculos exigidos no segundo dia do exame.

Os gabaritos do Enem serão divulgados no dia 14 de novembro e, o resultado, publicado em 17 de janeiro de 2019.

Fonte: Bárbara Maria – Ascom Educa Mais Brasil