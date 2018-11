Caminhos da Educação a Distância no Amapá será tema de seminário na UNIFAP

O evento será aberto a todos os interessados. As inscrições seguem até dia 19.

“EAD: Rompendo Fronteiras no Amapá”, é o tema do II Seminário de Educação a Distância, organizando pelo Departamento de Educação a Distância da Universidade Federal do Amapá – UNIFAP. O evento acontece no dia 27 de novembro, a partir das 17h, no auditório do Departamento de Ciências Exatas E Tecnológicas/DECET.

O objetivo do Seminário é discutir os avanços da Educação a Distância no Amapá e estabelecer um diálogo com Instituições e a comunidade acadêmica sobre os cursos oferecidos e as oportunidades criadas com essa modalidade de ensino.

Com o evento os profissionais de EAD desejam estreitar os laços com a comunidade acadêmica, criando ambiente de reflexão sobre as práticas vivenciadas.

Hoje o Departamento de Educação a Distância da UNIFAP possui 06 graduações e 07 especializações, distribuídas nos Polos de Macapá, Santana, Oiapoque e Vitória do Jari, atendendo a média de 1.200 acadêmicos.

Os interessados em se inscrever e participar do Seminário podem fazer suas inscrições até o dia 23 de novembro pelo site: http://www2.unifap.br/ead/. Para completar a inscrição a pessoa deve levar no dia do evento um quilo de alimento não perecível. A certificação do evento será de quatro horas.

Quem tiver dúvidas ou quiser mais informações sobre o evento, pode entrar em contato no número 99118-6341 ou 99144-5009.