Estudantes apresentam jornal interativo premiado em SP na Câmara de Vereadores

Na manhã de quinta-feira, 8, crianças da Escola Aracy Nascimento participaram de uma solenidade na Câmara de Vereadores de Macapá, apresentando o jornal interativo Click News Aracy, que recebeu medalha de prata no Encontro Nacional de Educação Tecnológica (Enetec) 2018, em São Paulo, no mês passado. A apresentação formal contou com a presença da secretária de Educação, Sandra Casimiro.

A Pâmella Jhuly, 11 anos, viajou com os amigos para Presidente Prudente para apresentar o mesmo projeto. Para ela, nada podia deixar ninguém da equipe nervoso depois da competição nacional. “Já fomos para São Paulo, então já estamos nos acostumando, quase dando autógrafos”, conta. Além dela, Eduardo Sepeda, Yasmin Kyara e Luane Monteiro também integraram a equipe premiada, todos alunos do 5º ano da escola.

Os alunos desenvolveram o jornal interativo regionalizado a partir do software Visual Class, que foi moldado em uma plataforma comunicacional com diversas funções audiovisuais, sonoras e visuais. Outras escolas tiveram desde março para trabalhar na plataforma, mas a Escola Aracy Nascimento contou com uma versão de teste do software de 30 dias, período que utilizaram para desenvolver o projeto.

“Esperamos participar novamente no ano que vem com um novo projeto inovador para continuar trazendo esse tipo de prêmios para o município de Macapá”, explica a professora Rutilene Figueiredo, que foi uma das acompanhantes dos alunos. A viagem das crianças foi por conta da Secretaria Municipal de Educação, que também disponibilizou técnicos do Núcleo de Tecnologia Educacional (NTM/Semed) para a formação e preparação dos estudantes para a competição.

Assessoria de Comunicação/Semed