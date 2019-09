Dicas para mandar bem na entrevista de emprego

Confira as dicas, afinal, são poucos minutos para demonstrar o seu valor, fisgar o recrutador e conquistar a oportunidade, não é?

A felicidade ao receber uma ligação marcando a entrevista de emprego dá lugar a uma ansiedade sem fim. Afinal, são poucos minutos para demonstrar o seu valor, fisgar o recrutador e conquistar a oportunidade, não é? Pensando nisso, confira essa seleção de dicas para mandar bem.

Como se portar na entrevista de emprego:

Preparação começa com o currículo

Para se sair bem em uma entrevista, a preparação, de acordo com os especialistas, começa ao escrever o currículo. O documento serve como fio condutor dos principais pontos que serão abordados na conversa com o recrutador.

Sentir-se confiante faz diferença

Segundo descobertas da ciência, quem se sente confiante em uma entrevista de emprego costuma ter melhor desempenho.

Primeiras impressões importam

A primeira impressão é a que fica, não é um ditado sem fundamento. Pelo contrário, a ciência comprovou esse fato em diversos estudos. Otimize as primeiras impressões desde o início, enquadrando a conversa com algumas frases bem ensaiadas sobre como você quer ser percebido. Isso vai acabar sendo a estrutura com que a outra pessoa forma suas memórias sobre você.

