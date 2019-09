Fotógrafo dá 5 dicas para você tirar fotos de viagem perfeitas

Seja com o celular ou com uma câmera, tirar fotos de viagem para compartilhar com a família, os amigos e os seguidores é algo que não pode faltar durante as férias ou um final de semana fora da cidade onde você mora.

Tirar fotos de viagem perfeitas requer cuidado, mas não é preciso ser um profissional para fazer isso

E com os celulares cada vez mais potentes e acessíveis, junto à influência das redes sociais, é difícil resistir à tentação de tirar todas as fotos de viagem possíveis. Mas para conseguir bons cliques, é preciso fazer exatamente o oposto.

Segundo Ricardo Martins, fotógrafo especializado em natureza e criador do Instagram @ricardomartinsfotografo, uma dica de fotografia básica nessas horas é parar e pensar no que vai fazer. “Você tem que ver o que você está fazendo e, aí sim, capturar aquele momento especial através da fotografia”, aconselha.

Isso inclui, por exemplo, olhar para os quatro cantos da tela antes de fazer o clique. Com isso, você evitará erros que não podem ser revertidos, como deixar de fora um elemento importante que você viu ou fotografar elementos indesejados acidentalmente.

