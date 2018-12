Ecoturismo é destaque na 1ª edição do Prêmio Nacional do Turismo

Duda Menegassi

Na última quarta-feira (05/12), foi realizada a primeira edição do Prêmio Nacional do Turismo, organizada pelo Ministério do Turismo em parceria com o Conselho Nacional de Turismo. A cerimônia, que celebrou as principais iniciativas e nomes da atividade turística em 2018, teve como um dos destaques o ecoturismo e as áreas protegidas. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) concorreu em duas categorias, em uma noite que também premiou ações de educação ambiental, de controle de visitantes em atrativos naturais e a implementação de trilhas e roteiros de ecoturismo.

A importância da abertura dos parques para visitação esteve presente já no discurso de abertura do evento, proferido pelo atual ministro do Turismo, Vinícius Lummertz. “Estamos celebrando uma etapa de mudança, em que afastamos medos imaginários. Medo de abrir parques naturais, cidades históricas, coisas já superadas em países desenvolvidos. Mas precisamos caminhar mais para consolidar respostas concretas para alavancar o setor”, explicou o ministro.

O ICMBio concorreu nas categorias Monitoramento e Avaliação do Turismo, na qual ficou em segundo lugar com o estudo sobre as contribuições econômicas do turismo em unidades de conservação; e na categoria Valorização do Patrimônio pelo Turismo,onde ficou em terceiro com a iniciativa da Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso. Respectivamente nestas categorias, os vitoriosos foram o Programa de Otimização de Performance (POP) da Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador e a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer de Pernambuco, pela Construção da 2ª Etapa do Cais do Sertão Museu Gonzaga do Porto do Recife. O atual ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte, foi um dos finalistas entre os profissionais em destaque na categoria Governo, na qual saiu vitorioso o Secretário de Turismo do Ceará, Arialdo Pinho.

