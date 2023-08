O que fazer em Las Vegas? Guia rápido de pontos turísticos

Foto Pixabay

Se você pensa que Las Vegas se resume apenas a cassinos e jogos de aposta, está enganado. A cidade, conhecida como a capital do entretenimento, oferece uma infinidade de atividades para todos os gostos e idades. Neste artigo, vamos descobrir o que fazer em Las Vegas além dos glamourosos cassinos. Prepare-se para descobrir outras perspectivas da “cidade do pecado”.

5 atividades inesquecíveis em Las Vegas

Torre Stratosphere: uma vista de tirar o fôlego

A Torre Stratosphere é uma das atrações mais icônicas de Las Vegas. Com 350 metros de altura, é possível ter uma vista panorâmica deslumbrante da cidade e do deserto circundante. Além disso, a torre abriga algumas atrações radicais, como o SkyJump, um salto de bungee jumping do alto da torre, e o Insanity, um brinquedo que gira a uma velocidade assustadora pendurado no topo da estrutura. Se você é fã de adrenalina, não pode deixar de visitar a Torre Stratosphere.

High Roller: a maior roda gigante do mundo

Foto Wikipedia Commons

No Top 5 atividades para fazer em Las Vegas segundo o Tripadvisor, com 167 metros de altura, a High Roller é a 2ª maior roda-gigante do mundo, perdendo apenas para a Ain Dubai, situada nos Emirados Árabes Unidos. Localizada em uma área conhecida como The LINQ, a roda-gigante oferece uma vista panorâmica de 360 graus da cidade durante seus 30 minutos de duração. É uma ótima maneira de se maravilhar com a grandiosidade de Las Vegas e tirar fotos incríveis. Além disso, a atração conta com cabines espaçosas e confortáveis, que possibilitam uma experiência agradável para toda a família.

Campos de golfe: um paraíso verde no meio do deserto

Embora o deserto de Nevada não seja exatamente conhecido por seus campos de golfe, Las Vegas oferece uma surpreendente quantidade de opções para os amantes desse esporte. Muitos dos principais resorts da cidade possuem os próprios campos de golfe, projetados por renomados arquitetos e com paisagens deslumbrantes. Jogar golfe em Las Vegas é uma experiência única, onde você pode desfrutar da calma e tranquilidade dos campos enquanto contempla a imponência dos hotéis e cassinos ao fundo.

Canyons: natureza exuberante ao alcance da cidade

Apesar de ser uma cidade construída no meio do deserto, Las Vegas está cercada por uma natureza exuberante. Próximo à cidade, é possível visitar belos cânions, como o Red Rock Canyon e o Valley of Fire State Park. Essas paisagens de tirar o fôlego contrastam com a agitação da cidade e proporcionam um refúgio de tranquilidade para os visitantes. É uma ótima opção para quem gosta de trilhas, escaladas e contemplação da natureza.

Gastronomia local: impossível escolher apenas um lugar!

Além das atrações mencionadas, Las Vegas também é conhecida pela sua cena gastronômica diversificada e de alta qualidade. Os melhores chefs do mundo possuem restaurantes na cidade, oferecendo desde pratos requintados até culinárias exóticas. É possível encontrar sabores dos quatro cantos do mundo sem sair de Las Vegas. Portanto, não deixe de explorar os restaurantes e bares locais para saborear uma verdadeira experiência gastronômica.

Agora é só montar o roteiro e viajar

Com todas essas dicas para curtir Las Vegas fica até difícil escolher os locais. No entanto, é importante fazer um bom roteiro e se programar antes de fazer a viagem. Isso porque muitos turistas costumam visitar a cidade durante todas as épocas do ano e isso pode atrapalhar na hora de conseguir vaga em hotéis.

Até a viagem, você também pode ir treinando suas habilidades em jogos de cassino aqui no Brasil. Muitas plataformas de apostas já oferecem o serviço voltado para o mercado brasileiro. A NetBet é uma delas, dentro do site é possível encontrar clássicos como a roleta netbet jogos como Blackjack e poker.

