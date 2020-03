Coronavírus: alunos de escolas que tiverem aulas suspensas receberão acesso gratuito à plataforma de matemática

A iniciativa da Mangahigh, plataforma de recursos digitais adaptativos para o ensino-aprendizagem da matemática, já foi implementada em países como Hong Kong e Coreia do Sul e será oferecida a instituições brasileiras

Com mais de 30 casos confirmados no Brasil, algumas instituições de ensino já estão adotando providências para conter o coronavírus (COVID-19) entre os alunos e professores, com ações de conscientização, prevenção, higiene e, em casos extremos, a suspensão das aulas. A interrupção das aulas poderá prejudicar a aprendizagem dos jovens, com o calendário letivo alterado e o plano de aulas revisto.

Para minimizar esse impacto, a Mangahigh decidiu disponibilizar sua plataforma gratuitamente nos mais de 50 países onde atua em todo o mundo. Escolas, professores e alunos terão 60 dias de acesso gratuito aos conteúdos e atividades matemáticas da plataforma. A Mangahigh oferece conteúdos para os Ensinos Fundamental 1, 2 e Médio.

Escolas em Hong Kong, Coreia, Bahrein e Emirados Árabes já estão se beneficiando dessa iniciativa da Mangahigh e o mesmo benefício será oferecido a escolas brasileiras que tiverem suas aulas suspensas como medida preventiva para conter a transmissão do coronavírus. As escolas interessadas deverão acessar a página de cadastro https://app.mangahigh.com/en- gb/register/CV19 da Mangahigh.

“Essa é uma iniciativa de abrangência mundial por parte da Mangahigh que visa prover escolas, professores e alunos com os meios tecnológicos necessários para que não haja a interrupção das atividades curriculares durante o período de fechamento de instituições de ensino”, afirma George Balbino, diretor de Negócios da plataforma. Dessa forma, segundo o especialista, os professores poderão continuar estimulando seus alunos à distância e os jovens poderão continuar seus estudos remotamente, minimizando, dessa forma, o impacto negativo causado pelo fechamento das suas escolas.

Sobre a Mangahigh (www.mangahigh.com) – No Brasil desde 2012, a plataforma educacional britânica é pioneira na criação de conteúdos didáticos de matemática e raciocínio lógico por meio de games para crianças e adolescentes. Hoje, a instituição oferece conteúdos alinhados aos currículos nacionais de países da América do Norte, América do Sul, Ásia, Europa e Oceania. A marca alia a pedagogia e o aprendizado personalizado com o lúdico, promovendo um maior engajamento dos estudantes e o aprendizado significativo. Os estudantes que utilizam a plataforma aprendem a matemática de acordo com as competências exigidas pela BNCC – Base Nacional Comum Curricular.

