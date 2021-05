Cursos gratuitos e a distância são oferecidos por plataforma educacional CPS

Os conteúdos são dinâmicos, com vídeos, jogos, leituras, reflexões, exercícios e avaliações

Estudantes interessados em realizar especializações em diversas áreas educacionais ganham mais uma oportunidade através do Centro Paula Souza (CPS). A instituição está com inscrições abertas para os cursos livres gratuitos no ensino a distância (EAD). Para participar dos cursos, os interessados devem se cadastrar com login e senha no site da Instituição: portalgeead.cps.sp.gov.br/mooc.

As oportunidades são na modalidade Massive Open Online Course (MOOC), sigla em inglês para Curso Online Aberto e Massivo. A plataforma MOOC do CPS foi lançada em 2015 e já soma mais de 220 mil inscritos nos cursos gratuitos, que têm como objetivos principais combater o desemprego e criar oportunidades para todos, especialmente aos mais jovens que buscam o primeiro emprego. Os conteúdos são dinâmicos, com vídeos, jogos, leituras, reflexões, exercícios e avaliações.

Os cursos gratuitos MOOC do CPS são ofertados por meio de ambientes virtuais de Aprendizagem (AVA), que visam oferecer para um grande número de interessados a oportunidade de ampliar seus conhecimentos. Os participantes que cumprem as todas as etapas recebem certificado do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Confira, abaixo, os cursos disponíveis na plataforma:

• Mercado de Trabalho (30 horas)

• AutoCad (20 horas)

• Gestão de Pessoas (30 horas)

• Canvas (8 horas)

• Gestão de Tempo (6 horas)

• Vendas (30 horas)

• Gestão de Conflitos (30 horas)

• Felicidade (12 horas)

• Mediação em EaD (30 horas)

• Arduíno (30 horas)

• Design Thinking (20 horas)

• Design & Photoshop (16 horas)

• Curso Básico de Inglês (40 horas)

• Curso Básico de Espanhol (40 horas)

Outras oportunidades de cursos gratuitos para todos os públicos

A plataforma de incentivo estudantil Educa Mais Brasil mantém em seu site uma sessão para cursos gratuitos on-line. São centenas de cursos oferecidos por diferentes instituições em todo o país. As formações contemplam diversas áreas do conhecimento e podem ser cursadas durante todo o ano. Para conferir as opções, basta clicar aqui



Fonte:Agência Educa Mais Brasil

