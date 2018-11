Mestrado em Ciências Farmacêuticas iniciaram inscrições para seleção de alunos nesta terça, 6

Iniciaram nesta terça-feira, 6, as inscrições de candidatos para o processo seletivo do curso de mestrado do Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas (PPGCF), da Universidade Federal do Amapá (Unifap). As inscrições, gratuitas, estão sendo realizadas exclusivamente via internet, no site do Departamento de Processos Seletivos e Concursos (Depsec) da Instituição, e encerram no dia 16 de novembro . Ao todo, serão ofertadas 25 vagas, sendo três vagas para candidatos(as) autodeclarados(as) negro(as) ou indígenas e duas vagas para pessoas com deficiência.

Podem se candidatar a uma vaga no mestrado pessoas com diploma de nível superior em cursos da área da saúde ou outras áreas, desde que a temática a ser desenvolvida na dissertação atenda as linhas de pesquisa do programa. Também podem inscrever-se concluintes do último semestre, mediante declaração ou atestado de espera de colação de grau, devendo apresentar no ato da matricula, caso seja aprovado no processo seletivo, documento comprobatório de conclusão integral.

A seleção terá três etapas: homologação das inscrições, realizada somente se o(a) candidato(a) entregar a ficha de inscrição gerada pelo Depsec, carta de anuência de orientação assinada por um dos orientadores do PPGCF, comprovante de proficiência em língua estrangeira (inglês) e formulário de autodeclaração (Anexo II do edital) para os candidatos que desejarem concorrer às vagas reservadas para cotas; prova escrita, a ser realizada no dia 26 de novembro de 2018; e análise curricular. O resultado final do processo seletivo será divulgado até 11 de dezembro.

Confira no site da Unifap a íntegra do edital e seus anexos. Mais informações pelo e-mail ppgcf@unifap.br, no site do PPGCF ou pelo telefone 4009-2920.

PPGCF – O Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas (PPGCF) tem como objetivo formar profissionais capacitados para atuar com competência e ética, no ensino e na pesquisa, no âmbito da farmácia e/ou em áreas correlatas. O PPGCF possui duas áreas de concentração: Biologia Farmacêutica e Tecnologias Aplicadas a Fármacos.

