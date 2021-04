Online e gratuito: curso de marketing digital é oferecido para microempreendedores

Formação faz parte do catálogo de cursos do SEBRAE; confira como participar

De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), mais de 11 milhões de empresas foram criadas por necessidade – como a perda de emprego – nos últimos anos no Brasil. A grande maioria das novas empresas são classificadas como microempreendedor individual (MEI), ou seja, uma pessoa que trabalha por conta própria.

Para cuidar bem do próprio negócio, é preciso ter noções de empreendedorismo e marketing digital. Isso para poder enxergar oportunidades ainda pouco exploradas no mercado ou, principalmente, conhecer melhor a área que se pretende atuar.

Nesse cenário, o SEBRAE disponibiliza diversos cursos para quem que montar o próprio negócio. Entre as opões está o recém lançado curso online e gratuito “Master digital: o Marketing Digital descomplicado”. A formação traz a base de conhecimento para que os empreendedores, micro e pequenos empresários saiam do zero e atuem comercialmente por meio do Marketing Digital. Os interessados podem se inscrever pelo link: https://comunidadesebrae.com.br/course/master-digital-o-marketing-descomplicado.

Curso gratuito de Marketing Digital do SEBRAE

O “Master digital: o Marketing Digital descomplicado” do SEBRAE tem como objetivo ensinar o que é realmente necessário para quem não tem nenhum conhecimento prévio sobre o marketing no meio digital. O curso é dividido em quatro módulos:

1 – Ignição: por onde começar

2 – Canais: segredos e orientações

3 – Conteúdo: o que, onde e para quem falar

4 – Extras: como ir além do básico

Outras oportunidades de cursos gratuitos para todos os públicos

O Educa Mais Brasil, plataforma de incentivo estudantil, também disponibiliza em seu site uma seleção de instituições que oferecem cursos online gratuitos. São cursos em diversas áreas do conhecimento que contribuem para ampliar os seus conhecimentos e aumentar as suas chances de conquistar melhores oportunidades no mercado de trabalho. Clique aqui e confira a seleção.

