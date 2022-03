Pós-graduação: parceria entre o MEC e institutos federais do Brasil abre 1.200 vagas para especialização

O curso terá duração de 240 horas e será ofertado na modalidade a distância

A Mentoria para a Educação Profissional e Tecnológica é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC), em parceria entre a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec/MEC), o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) e o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) que visa capacitar profissionais da educação básica e da educação profissional para atuarem como mentores, no auxílio aos estudantes em relação às escolhas de sua formação profissional e para o desenvolvimento de suas carreiras. As inscrições para a especialização seguem até o dia 5 de abril. O curso terá duração de 240 horas e será ofertado na modalidade a distância através da plataforma Avamec.

Com o intuito de fortalecer a implementação do Itinerário da Formação Técnica e Profissional, no Novo Ensino Médio, são 1.200 vagas ofertadas a professores e profissionais da educação que possam auxiliar os jovens brasileiros a conhecerem as possibilidades de uma formação técnica, as dimensões do trabalho e das profissões, explorando seus gostos e interesses.

Ao final da pós-graduação, os concluintes estarão preparados para orientar os estudantes sobre as inúmeras possibilidades para a construção de seus itinerários formativos, de acordo com a proposta do Novo Ensino Médio, especialmente em relação ao Itinerário da Formação Técnica e Profissional, incorporando saberes acerca do trabalho, da técnica e da profissionalização para a formação de jovens. Além disso, poderão identificar e desenhar ações de orientação vocacional, no contexto educacional.

