‘É o começo de uma revolução tecnológica que nós queremos fazer nas nossas escolas’, diz governador Clécio Luís no lançamento do Edutech Amapá

Iniciativa beneficia mais de 51 mil estudantes em todo estado e leva óculos de realidade virtual com celulares para reforçar o ensino da matemática no ensino fundamental 2.

Clécio Luís destacou que a tecnologia, além de um direito, é uma ferramenta que estimula o aprendizado em sala de aula. A iniciativa beneficia mais de 51 mil estudantes em todo o estado e cumpre uma das metas previstas no plano de governo, que é promover a inclusão tecnológica nas escolas públicas.

“Estamos iniciando uma revolução tecnológica nas nossas escolas, da capital às aldeias indígenas. Isso é apenas o começo. Não se trata de custo, mas de investimento: em tecnologia educacional, inovação e futuro. O que aplicamos no setor empresarial para gerar emprego e renda, agora começa dentro da sala de aula. Queremos transformar o ensino com inovação e tecnologia em todas as áreas”, afirmou o governador.

O projeto visa reforçar o ensino da matemática com o uso de óculos de realidade virtual feitos de miriti, material tradicional da região, acoplados a celulares. Os equipamentos serão entregues a 85 escolas ao longo de junho. O investimento total é de mais de R$ 12 milhões, oriundos do Tesouro Estadual.

Além dos óculos de miriti, o Edutech Amapá inclui o uso do livro didático e do aplicativo “Matematicando”, a disponibilização do pacote Google Workspace for Education para profissionais da educação e a criação da 1ª Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais.

Inovação no ensino-aprendizagem

A proposta alia tecnologia e educação como instrumento de apoio pedagógico. O recurso não substitui o professor, mas atua como ferramenta complementar em sala de aula, promovendo uma mudança significativa na forma de ensinar e aprender.

A professora de matemática da Escola Estadual Alberto Viana, Alice Souza, de 27 anos, que ingressou na rede estadual em janeiro, vê no projeto uma oportunidade de potencializar o desempenho dos alunos.

“Eu achei muito interessante conhecer essa ideia. Ainda não tinha trabalhado isso com meus alunos, mas gostei muito e espero aplicar bastante na escola. Eles também estão muito interessados. Alguns já conheciam. Agora vou estudar mais sobre isso para poder ajudá-los ainda mais”, afirmou a docente.

Edutech Amapá

A iniciativa combina soluções tecnológicas de ponta com abordagens baseadas em neuroaprendizagem, cromopedagogia e ensino lúdico para estimular a criatividade e melhorar o desempenho escolar nas avaliações nacionais. Para isso, professores de matemática e pedagogos dos 16 municípios do estado foram capacitados em metodologias tecnológicas de ensino.

