Prefeito anuncia piso salarial aos pedagogos, especialistas e instrutores de música da rede municipal de ensino

Aumento salarial será garantido no pagamento de novembro, com retroativo a partir do anúncio do piso aos professores, em outubro.

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan, anunciou nesta quarta-feira (17) a inclusão de 143 pedagogos, 23 especialistas e 3 instrutores de música da rede municipal de ensino ao piso salarial nacional dos profissionais da Educação Básica. O aumento salarial será garantido no pagamento deste mês, com retroativo a partir do anúncio do piso aos professores em outubro, e respeitará a tabela nacional, que determina que pedagogos com carga horária de 40 horas semanais recebam o correspondente a R$ 2.886,24 – em vez dos R$ 1.946,09 pagos anteriormente.

“No dia dos professores nós anunciamos o piso para esses profissionais e agora voltamos aqui para anunciar a inclusão de mais três categorias de servidores que se encaixam no piso do magistério. Isso faz parte do olhar que temos com relação à educação municipal, que busca na valorização intelectual e financeira dos servidores, a melhoria do processo educacional”, explicou Dr. Furlan.

O prefeito relembrou alguns pontos da trajetória de conquistas e avanços na Educação em 2021. “Muito foi feito neste ano para a melhoria da Educação em Macapá. Além deste anúncio, firmamos parceria com o Ifap para implementar robótica, xadrez e laboratórios makers como metodologia pedagógica e na próxima semana iremos entregar os cartões merenda para as crianças que ainda não receberam. Seguiremos trabalhando incansavelmente em prol de uma Educação de excelência”, afirmou.

O anúncio ocorreu em uma cerimônia realizada na sala de reuniões da Prefeitura de Macapá e contou com a participação do vice-governador Jaime Nunes, dos vereadores Nelson Souza, Edinoelson Careca, Paulo Nery e Gian do Nae, do secretário municipal de Educação, Edielson Silva, e os subsecretários Diego Santos e Ebrely Andrade.

A inclusão desses profissionais complementa o anúncio do piso salarial realizado em outubro, que beneficiou aos professores da rede um direito previsto em lei desde 2008, mas que nunca havia sido garantido aos servidores do município.

“O direcionamento que o prefeito nos dá é de sempre ouvir as pessoas. Após recebermos o sindicato e os pedagogos e especialistas para discutir esse tema, nos planejamos e vimos que era possível atender à demanda deles. A valorização dos servidores é uma das diretrizes desta gestão e é neste sentido que trabalhamos”, salientou o secretário municipal de Educação.

O evento teve também a presença da pedagoga Juliannie Vianna, dos coordenadores da Educação municipal, Rodrigo Gomes e Benedito Jesus, e da representante da Executiva Municipal do Sindicato dos Servidores Públicos em Educação do Amapá (Sinsepeap), professora Jacineide Miranda.

Com a garantia desse aumento nos salários dos pedagogos, todas as demais gratificações que são proporcionais aos seus vencimentos também terão elevação.

A inclusão dos pedagogos no piso salarial faz parte do pacote de ações para o fortalecimento da Educação, através da melhoria das condições de trabalho, garantia de direitos e valorização financeira dos servidores.

A medida se soma ao destravamento de centenas de processos trabalhistas dos servidores da educação, aposentadoria, dentre outros processos que estavam paralisados há mais de uma década.

Lázaro Gaya Secretaria Municipal de Educação

