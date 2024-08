Governo do Amapá lança Plano d e Pavimentação Asfáltica em Oiapoque

Serão asfaltadas 32 vias urbanas do município que juntas somam aproximadamente 15 km de extensão.

Nesta sexta-feira, 23, o governador do Amapá, Clécio Luís, lançará o Plano de Pavimentação Asfáltica em Oiapoque, a 590 km de Macapá, durante a sua 14ª visita ao município. O projeto de mobilidade urbana contemplará 32 vias, que juntas somam aproximadamente 15 quilômetros de extensão de toda a cidade.

As obras levarão mais qualidade de vida, trafegabilidade e segurança aos mais de 28,5 mil habitantes da região, assim como todos aqueles que usufruem dos serviços básicos urbanos e de infraestrutura da cidade. Entre as vias beneficiadas, o ramal da comunidade de Vila Vitória será asfaltado por quase 5 km, uma reivindicação histórica da população.

Os serviços serão coordenados pela Secretaria de Estado de Transportes (Setrap), que já enviou para Oiapoque mais de 30 equipamentos como caçambas, caminhão pipa, patrol, trator e prancha, para otimizar os trabalhos.

Além do asfalto as vias receberão serviços de drenagem, calçadas e sinalização horizontal e verticalO mecânico Itamar da Silva, de 50 anos, é um dos moradores que estão aguardando ansiosamente pela chegada do asfalto. Residente há 22 anos próximo da Avenida Barão do Rio Branco, que será contemplada pelo plano, ele afirma que a pavimentação significa um sonho realizado.

Itamar da Silva, de 50 anos”Fiquei muito feliz com essa notícia. Só quem mora aqui nessa região sabe o que passamos com a falta de asfalto. No verão é muita poeira e no inverno sofremos com a lama. Então o asfalto, para a gente, significa a realização de um sonho muito antigo e agora está perto de se tornar realidad e “, celebrou Silva.

As vias urbanas também receberão serviços de drenagem, calçamento e sinalização horizontal e vertical. A obra conta com investimentos de emenda parlamentar do senador Davi Alcolumbre, do projeto Calha Norte e contrapartida do Governo do Amapá. Todo o trabalho tem previsão de conclusão para um ano, com geração de emprego 60 empregos diretos e indiretos, garantindo mais renda para aquecer a economia local.

“Já mobilizamos todo o maquinário e mão de obra qualificada para que as ações iniciem com todo o gás. Temos um grande quantitativo de ruas que nunca foram asfaltadas, então é a primeira vez que os moradores poderão contar com uma pavimentação de qualidade “, frisou o secretário de Estado de Transportes, Marcos Jucá.

O Plano de Pavimentação Asfáltica é mais uma das iniciativas de fortalecimento dos municípios, previstas no Plano de Governo da gestão que, em menos de dois anos, já levou ações de limpeza urbana, segurança, recuperação asfáltica, saúde, ajuda humanitária e infraestrutura e desenvolvimento para Oiapoque.

Agência de Notícias do Amapá

