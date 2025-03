Setrap notifica empresa sobre aplicação de asfalto fora do padrão em Oiapoque

Medidas corretivas já estão sendo exigidas para garantir a qualidade e a durabilidade do pavimento, assegurando que a população receba uma infraestrutura viária adequada e segura.

A Secretaria de Estado de Transportes do Amapá (Setrap) esclarece que a empresa contratada para a execução das obras de pavimentação asfáltica nas vias urbanas do município de Oiapoque já foi notificada e advertida devido à aplicação do revestimento asfáltico em desacordo com os padrões estabelecidos pelas normas técnicas vigentes.

A massa asfáltica usinada no município de Porto Grande e transportada até Oiapoque chegava na temperatura inapropriada para aplicação do revestimento, ocasionando o surgimento de patologias como a separação de agregados. Vale ressaltar que a aplicação do revestimento fora do padrão foi realizada em apenas em uma via. As demais receberam manualmente a massa asfáltica (salgar), para proteger a camada do pavimento base, devido ao período chuvoso, para posterior à aplicação do revestimento.

Medidas corretivas já estão sendo exigidas para garantir a qualidade e a durabilidade do pavimento, assegurando que a população receba uma infraestrutura viária adequada e segura. A empresa deve realizar imediata regularização da situação que afetou o resultado do revestimento.

Agência de Notícias do Amapá

