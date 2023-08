Acadêmicos de História da Unifap visitam o Centro de Memória do TJAP e Sala de Arquivo no Fórum de Macapá

Na manhã desta sexta-feira (25), o Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) recebeu acadêmicos do curso de História da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) para uma visita guiada pelas instalações do Centro de Memória, Biblioteca e Sala de Arquivos da instituição. “Estar aqui hoje, juntamente com meus colegas de curso, é um prazer muito grande. O Amapá não tem arquivo público e isso acaba sendo muito dificultoso para nós, como estudantes, seguir com as pesquisas, então essa oportunidade oferecida é muito significativa e essencial para nossa formação”, disse a acadêmica Alana Lohay.

A ação, que tem o intuito de fomentar o acesso à pesquisa e utilização do acervo de interesse histórico do Poder Judiciário amapaense, foi planejada pela Coordenadoria de Informação, Documentação e Memória Judiciária do TJAP e pelos professores do Colegiado de História da Unifap, Higor Pereira e Sidney Lobato. O objetivo é que novas visitas sejam realizadas, com a iniciativa estendida para outras turmas do curso.

Os responsáveis por recepcionar e guiar os acadêmicos pelas instalações foram o museólogo Michel Ferraz, a bibliotecária Simone Leite, o arquivista Apoena Aguiar, o historiador Marcelo Jaques e a pesquisadora voluntária Yasmim Costa.

Durante a visita ao Centro de Memória do TJAP, além de conhecer o acervo em exposição, os alunos puderam ouvir explicações sobre a longa trajetória do Judiciário no Amapá. A visita também se estendeu até o Plenário Desembargador Constantino Brahuna e a Biblioteca Juiz Francisco de Oliveira, momento em que os acadêmicos puderam conhecer o acervo bibliográfico, especialmente as novas aquisições da área de história.

Em seguida, os acadêmicos se dirigiram ao Fórum Desembargador Leal de Mira e conheceram a Sala de Acesso Digital e a Sala de Arquivos do TJAP. Na ocasião, os estudantes tiveram a oportunidade de um contato direto com processos judiciais antigos e percepção sobre sua importância como fonte de pesquisa histórica.

A acadêmica Yasmim Costa é pesquisadora voluntária no Centro de Memórias do TJAP e contou como iniciou seu estágio voluntário na unidade. “Eu vim aqui no Centro de Memórias fazer um trabalho de faculdade e descobri os arquivos que estão aqui, aí eu me encantei. Os processos judiciais são uma fonte riquíssima para pesquisa histórica porque, por meio deles, a gente consegue identificar diversos fatores e diversas questões que envolvem a cidade de Macapá”, defendeu.

“Eu enxergo o Centro de Memórias como uma fonte riquíssima e com um potencial gigantesco. Potencial, inclusive, de ser o maior arquivo do estado do Amapá e de futuramente vai ser uma referência nacional, dada a quantidade de processos que a gente tem”, concluiu a pesquisadora.

“A gente entende que esse acervo cultural do Tribunal só faz sentido ser guardado e ampliado se ele estiver acessível ao público, se ele puder ser consultado, pesquisado, e que ele esteja exposto em visitação. Todo esse trabalho ligado à memória institucional também é um potencial de desenvolvimento da própria sociedade, da facilitação do conhecimento, então para a gente é um prazer estar recebendo a turma e esperamos que em breve essas visitas sejam sistematizadas e possam acontecer mais vezes”, disse o museólogo Michel Ferraz.

O Centro de Memória do TJAP foi inaugurado em 31 de agosto de 2019 com intuito de preservar e difundir a memória institucional da Corte de Justiça amapaense. Localizado na entrada do Palácio da Justiça, o memorial exibe objetos, livros notariais e processos judiciais emblemáticos provenientes de diversas fases do Judiciário no território Tucuju.

O espaço está localizado na Sede do TJAP, na Rua General Rondon, nº 1295, no Centro de Macapá. Aberto das 7h30 às 14h, disponível para visitação do público.

