Sebrae promove evento gratuito Vale do Jari Summit

O evento conta com oficinas, palestras e painéis para estimular as práticas sustentáveis e inovadoras na gestão de negócios nos municípios de Laranjal do Jari, Vitoria do Jari e Monte Dourado

Maria Clara Araújo

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) promove o Vale do Jari Summit . O objetivo é qualificar micro e pequenas empresas, potenciais empreendedores e jovens interessados nas temáticas de inovação, tecnologia e desenvolvimento empresarial, ancorado nas necessidades locais e com foco na aprendizagem disruptiva. A ação ocorre no período de 7 a 9 de setembro, a abertura oficial acontece no Escritório Regional do Sebrae em Laranjal do Jari, no dia 7 de setembro, das 19h às 21h30.

Segundo o gerente da Unidade de Soluções Inovadoras e Competitivas (Unic), Bruno Castro, o Vale do Jari Summit é uma oportunidade de proporcionar novos conhecimentos e informações aos participantes, promovendo novas possibilidades para integração, posicionamento e diferenciação no mercado.

“O nosso objetivo é oportunizar tanto a juventude, quanto aos empreendedores do Vale do Jari, maior acesso a conhecimento sobre tecnologia, bioeconomia, inovação e novas oportunidades para negócios, empresas e startups; além disso, também queremos promover a aproximação dos participantes com a instituição”, disse o gerente Bruno Castro.

Metodologia

A metodologia do Vale do Jari Summit ocorre em atividades presenciais, que correspondem a três dias de imersão, proporcionando aos participantes oportunidades de potencializar os comportamentos empreendedores, inovadores e sustentáveis, a partir de oficinas, palestras, painéis e experiências vivenciais.

Inscrições

As inscrições para o Vale do Jari Summit são gratuitas e podem ser realizadas no Escritório Escritório Regional do Sebrae em Laranjal do Jari/AP.

Parceiros

São parceiros do Vale do Jari Summit, a Fundação Jari; Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari; Prefeitura de Vitória do Jari; Serviço Social do Comércio (Sesc); Instituto Federal do Amapá (Ifap); PodJovem; Tucuju Valley; Amapatec; e o Governo do Estado, por meio da Sejuv; SEMPP; Setec; Prodap; e Escola Estadual Mineko Hayashida.

Programação

Data: 7.9.2023 – Quinta-Feira

Local: Sede do Sebrae no Laranjal do Jari – Auditório Sebrae

Hora: 19h – Boas-vindas ao Vale do Jari Summit

Hora: 20h30 – Proesc: De Jarilândia para a inovação da Educação Mundial – Lindomar Goes, Fundador da Startup Proesc

Hora: 21h30 – Encerramento

Data: 8.9.2023 – Sexta-Feira

Local: Escola Estadual Mineko Hayashida – Sala de aula/Quadra Poliesportiva

Hora: 9h às 11h – Aprenda voar – Demonstração em pilotagem de Drone

Hora: 9h às 12h – Como ter ideias de negócios e começar a empreender

Hora: 15h às 17h – Aprenda voar – Demonstração em pilotagem de Drone

Data: 8.9.2023 – Sexta-Feira

Local: Auditório Secretaria Municipal de Educação

Hora: 9h às 10h30 – O poder de ser Empoderada

Hora: 10h30 às 11h30 – O que é Startups?

Hora: 15h às 16h30 – Bioeconomia: Como ganhar dinheiro no Vale do Jarí

Data: 8.9.2023 – Sexta-Feira

Local: IFAP

Hora: 09h às 12h – Linguagem básica de programação

Hora: 14h às 17h – Linguagem básica de programação

Hora: 9h às 12h – Introdução a Robótica

Hora: 14h às 17h – Introdução a Robótica

Hora: 9h às 12h – Quero ser Social Media, por onde começar?

Hora: 14h às 17h – Criador de conteúdo para Instagram e TikTok

Data: 8.9.2023 – Sexta-Feira

Local: Sesc

Hora: 9h às 10h30 – Açaí: Um mercado de 5 bilhões para o Jari

Hora: 9h às 12h – Suco Detox

Hora: 14h às 17h – Coquetelaria

Hora: 14h às 15h30 – RevPay: Do mercado tradicional para o mundo das startups

Data: 9.9.2023 – Sábado

Local: Escola Estadual Mineko Hayashida

Hora: 9h às 10h – Vendarketing, o marketing que vende

Hora: : 9h às 10h – Como criar negócios de impactos – ganha sua empresa e a comunidade

Hora: 9h as 11h – Aprenda voar – Demonstração em pilotagem de Drone

Hora: 15h as 17h – Aprenda voar – Demonstração em pilotagem de Drone

Data: 9.9.2023 – Sábado

Local: Auditório Secretaria Municipal de Educação

Hora: 9h às 10h30 – Do Vale do Jari para a liderança em automação de tributos no Brasil

Hora: 14h às 15h – Como o Jari pode se transformar em uma potência de startups milionárias

Hora: 15h às 16h – Bioeconomia, um mercado de 1 trilhão de reais

Data: 9.9.2023 – Sábado

Local: IFAP

Hora: 9h às 12h – Linguagem básica de programação

Hora: 14h às 17h – Linguagem básica de programação

Hora: 9h às 12h – Introdução a Robótica

Hora: 14h às 17h – Introdução a Robótica

Hora: 09h às 12h – Quero ser Social Media, por onde começar?

Hora: 14h às 17h – Criador de conteúdo para Instagram e TikTok

Data: 9.9.2023 – Sábado

Local: Sesc – Sábado

Hora: 9h às 10h30 – Aquicultura: Como ganhar dinheiro no vale do Jari

Hora: 9h às 12h – Coquetelaria

Hora: 14h às 17h – Sucos Detox.

Serviço:

Sebrae no Amapá

