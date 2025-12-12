sexta-feira, dezembro 12, 2025
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

AmapáCultura

Projeto cultural leva oficinas de Libras e Leitura Poética para estudantes do Curicaca

Livia Almeida

Iniciativa fortalece acesso à arte, diversidade e expressão criativa entre crianças e jovens de escola pública de Itaubal

O projeto Curicarte segue movimentando escolas públicas da comunidade Curicaca, em Itaubal, com ações que integram arte, educação e inclusão. Desde o fim de novembro, o Ponto de Cultura Itinerante Tapete Mágico da Leitura, idealizado pela escritora e produtora cultural Judivalda Brasil, vem promovendo atividades semanais que seguem até 20 de dezembro.

Neste sábado (13), o projeto ocorre na Escola Municipal Madalena Tolosa da Costa com ações artísticas e formativas:

— Oficinas de Leitura Poética, conduzidas por Francisca Kaunna e Judivalda Brasil;

— Performance poética com a artista e escritora Ana Cleia;

— Oficina de Libras (Língua Brasileira de Sinais), ministrada por Fernando Fernandes.

As atividades já realizadas têm ampliado o repertório cultural dos participantes, estimulando criatividade, memória afetiva e autonomia.

“Queremos promover transformação social por meio da arte, estimulando o protagonismo juvenil e contribuindo no enfrentamento às desigualdades e violências de gênero”, afirma Judivalda Brasil, idealizadora do Curicarte.

O projeto foi contemplado pelo edital da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), com recursos do Governo Federal e do Ministério da Cultura, geridos pela Secult/AP, e conta com apoio da Escola Municipal Madalena Tolosa da Costa, GEO Educacional de Itaubal e instituições parceiras.

PROGRAMAÇÃO – 13 de dezembro

Manhã – 8h às 11h

  • Oficinas de Leitura Poética – Francisca Kaunna e Judivalda Brasil
  • Performance Poética – Ana Cleia

Tarde – 14h às 17h

  • Oficina de Libras – Fernando Fernandes Serviço

Data: 13 de dezembro
Horários: 8h às 11h | 14h às 17h
Local: Escola Municipal Madalena Tolosa da Costa
Comunidade: Curicaca – Distrito de Itaubal

Fotos: Iara Barbosa
Texto: Mary Paes

Atendimento à imprensa:
Mary Paes – (96) 99179-4950

Você pode gostar também

Sesc Amapá anuncia abertura das inscrições para o Sescanta 2018

Livia Almeida

 TJAP realiza exposição fotográfica “Essência Amazônica”, do fotógrafo Serginho Silva

Livia Almeida

Governo do Estado realiza reforma no Marco Zero do Equador para impulsionar turismo no Amapá

Livia Almeida

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.