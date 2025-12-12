Projeto cultural leva oficinas de Libras e Leitura Poética para estudantes do Curicaca

Iniciativa fortalece acesso à arte, diversidade e expressão criativa entre crianças e jovens de escola pública de Itaubal

O projeto Curicarte segue movimentando escolas públicas da comunidade Curicaca, em Itaubal, com ações que integram arte, educação e inclusão. Desde o fim de novembro, o Ponto de Cultura Itinerante Tapete Mágico da Leitura, idealizado pela escritora e produtora cultural Judivalda Brasil, vem promovendo atividades semanais que seguem até 20 de dezembro.

Neste sábado (13), o projeto ocorre na Escola Municipal Madalena Tolosa da Costa com ações artísticas e formativas:

— Oficinas de Leitura Poética, conduzidas por Francisca Kaunna e Judivalda Brasil;

— Performance poética com a artista e escritora Ana Cleia;

— Oficina de Libras (Língua Brasileira de Sinais), ministrada por Fernando Fernandes.

As atividades já realizadas têm ampliado o repertório cultural dos participantes, estimulando criatividade, memória afetiva e autonomia.

“Queremos promover transformação social por meio da arte, estimulando o protagonismo juvenil e contribuindo no enfrentamento às desigualdades e violências de gênero”, afirma Judivalda Brasil, idealizadora do Curicarte.

O projeto foi contemplado pelo edital da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), com recursos do Governo Federal e do Ministério da Cultura, geridos pela Secult/AP, e conta com apoio da Escola Municipal Madalena Tolosa da Costa, GEO Educacional de Itaubal e instituições parceiras.

PROGRAMAÇÃO – 13 de dezembro

Manhã – 8h às 11h

Oficinas de Leitura Poética – Francisca Kaunna e Judivalda Brasil

Performance Poética – Ana Cleia

Tarde – 14h às 17h

Oficina de Libras – Fernando Fernandes Serviço

Data: 13 de dezembro

Horários: 8h às 11h | 14h às 17h

Local: Escola Municipal Madalena Tolosa da Costa

Comunidade: Curicaca – Distrito de Itaubal

