Manguezais da costa do Amapá passam por nova campanha de monitoramento

A Estação Ecológica (ESEC) de Maracá-Jipioca , unidade de conservação gerida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), realizou, neste mês de dezembro, mais uma campanha de monitoramento dos ecossistemas de manguezal da Ilha de Maracá, localizada na costa do Amapá. A ação conta com o apoio da Universidade do Estado do Amapá (UEAP) e integra o Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade do ICMBio (Monitora).

O objetivo é avaliar a saúde dos manguezais e acompanhar possíveis mudanças ambientais ao longo do tempo, verificando se as áreas estão bem preservadas ou se apresentam sinais de impacto.

Oitava edição de monitoramento – Esta é a 8ª edição da campanha, que contempla duas frentes principais de monitoramento: a vegetação de manguezal e o caranguejo-uçá (Ucides cordatus).

Na vegetação, são coletados dados sobre biomassa, altura e diâmetro das árvores, o que permite entender como as florestas de mangue estão respondendo às mudanças naturais e às pressões externas. Já o monitoramento do caranguejo-uçá analisa a densidade e a estrutura populacional da espécie por meio da contagem e medição das tocas, gerando informações sobre o tamanho médio e a estimativa populacional.

Como se trata de uma unidade de conservação de proteção integral, a captura de caranguejos é proibida na ESEC de Maracá-Jipioca. A área funciona como um importante berçário natural, contribuindo para a manutenção das populações que se dispersam para outros manguezais fora de áreas protegidas.

Dados que orientam a conservação – Os dados coletados durante o monitoramento são processados conforme o protocolo do Subprograma Marinho-Costeiro do ICMBio e servirão de subsídio para o aprimoramento das estratégias de conservação e manejo do ecossistema de mangue.

“Esse monitoramento faz parte do Programa Monitora, uma iniciativa do ICMBio voltada para acompanhar indicadores de biodiversidade. Ele nos permite entender como o ecossistema está se comportando frente a fatores climáticos, antrópicos e ambientais locais. São oito anos de coletas de dados contribuindo para a conservação desse ambiente essencial”, explica o analista ambiental Tiago de Miranda Marques, do ICMBio.

Importância dos manguezais – Os manguezais são ecossistemas costeiros localizados na zona entre marés de regiões tropicais e subtropicais. Eles abrigam uma grande diversidade de espécies terrestres, estuarinas e marinhas, além de prestarem importantes serviços ecossistêmicos, como a proteção da costa contra erosão e tempestades, regulação climática, fornecimento de alimentos e potencial para o ecoturismo.

“Os manguezais são verdadeiros berçários naturais e fundamentais para o equilíbrio do nosso planeta”, conclui Tiago.

Texto e fotos: Alessandra Lameira

Agente Temporário Ambiental do ICMBio

Contato (96)98119-7655

