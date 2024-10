Projeto cultural “Uma Barca para o Círio de Nazaré” acontece nesta sexta-feira (11), em frente à Casa do Artesão

Programação conta a participação de artistas locais da música, poesia e performance, celebrando a manifestação de fé, cultura e arte do Amapá

Nesta sexta-feira (11), a partir das 19h, acontece a 11ª edição do projeto “Uma Barca Para o Círio de Nazaré”, na Casa do Artesão, centro de Macapá.

O projeto é idealizado pelo músico, compositor e poeta Ricardo Iraguany, devoto de Nossa Senhora de Nazaré, desde a infância.

Ricardo menciona que a tradição da Barca é uma herança de sua família, que veio de Belém, e ao chegar em terras Tucujus, continuou cultivando a fé e respeito profundo pela manifestação religiosa.

Ao longo das edições, o projeto ganhou a adesão dos músicos Gerinaldo Pinheiro, Peterson Assis, Mário Neilton e Laura do Marabaixo, que desde então navegam com ele nessa Barca de festividade e devoção à Nossa Senhora de Nazaré.

A programação deste ano conta com música, poesia e performance, com as participações de Barca do Iraguany, Calígula Blues, Mano Root’s, Enrico Di Miceli, Joãozinho Gomes, Fineias Nelluty, Roni Moraes, Ladio Gomes, Bernah Sobral, William Rio, Maria Eli, Gerinaldo Pinheiro, Renato Gemaque , Mario Neilton, Alan Yared, Laura do Marabaixo, Ronaldo Rony, Peterson Assis, Afrane Távora, Helder Brandão, Beto Oscar, Paulinho Bastos, Coletivo Juremas, Andreia Lopes, Hayam Chandra, Mary Paes, Nel Pureza, Welington Dias e Naldo Amaral.

A iniciativa é uma manifestação artística, cultural e solidária, arrecadando água durante o evento para distribuição aos fiéis no dia da procissão do Círio, na capital.

Arte da Pleta assina a produção do evento.

Apoio: Secretaria de Cultura do Amapá (SECULT – AP), Secretaria de Estado do Turismo (SETE – AP), Coletivo Juremas e Farofa Tropical.

Serviço:

Uma Barca para o Círio

Data: 11 de outubro | sexta-feira

Hora: 19h

Local: Casa do Artesão – Rua Francisco Azarias da Silva Coelho Neto S/N – Central

Atendimento à imprensa: (96) 99179-4950

