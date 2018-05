Consultas e exames médicos serão realizados na XXV Ação Global

Macapá – O cuidado com a saúde é primordial para qualquer idade. Pensando nisso, a XXV Ação Global vai realizar exames e consultas médicas para diagnosticar e prevenir doenças. Os atendimentos serão realizados no sábado, 26 de maio, das 8h às 17h, nas Escolas Estaduais Maria do Carmo e Maria Merian, no Centro de Mobilização Social Projeto Minha Gente e na Praça do bairro Jardim Felicidade II.

As ações de saúde ofertadas para a população amapaense incluem além de consultas laboratoriais, entrega de medicamentos, atendimento psicológico, orientação social, avaliação nutricional, verificação de IMC, aferição da pressão arterial, profilaxia, aplicação de flúor, massoterapia, distribuição de preservativos feminino e masculino, palestras educativas, testes rápidos e os exames de glicemia e preventivo ginecológico (PCCU). Para ser atendido, é preciso ter em mãos a identidade e o CPF.

A coordenadora de saúde do evento, Even Fabíola Monteiro, ressalta que os atendimentos serão realizados em parceria com instituições públicas e privadas do Estado. “As ações nessa área são sempre uma das mais procuradas na Ação Global, por isso, temos a preocupação de ofertar os serviços que a população realmente necessita”, concluiu a coordenadora.