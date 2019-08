Falências de empresas no Japão crescem 13,6% em julho

NHK (emissora pública de televisão do Japão) Tóquio

O número de falências de empresas no Japão atingiu o seu nível mais alto em um período de mais de dois anos.

Uma pesquisa realizada pela Teikoku Databank, uma companhia de avaliação de crédito do setor privado, revelou que 783 empresas japonesas fecharam as portas em julho deste ano.

O número significa um aumento de 13,6% em relação ao mesmo mês do ano passado, sendo o valor mais alto desde maio de 2017.

A pesquisa abrange empresas com mais de 95 mil dólares em dívidas. A quantidade de falências aumentou em seis das sete categorias de indústrias identificadas pela pesquisa.

No setor de comércio, o aumento chegou a 19,5%. A escalada no preço de produtos alimentícios, que afeta restaurantes e mercados, contribuiu para o alto valor. No setor de serviços, o aumento de 9,5% foi causado por uma intensa competição no desenvolvimento de softwares.

É possível que a situação apenas piore para algumas empresas. Um painel do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social do Japão aprovou na semana passada um aumento significativo do salário mínimo.

Agravando ainda mais a situação, a elevação do imposto sobre consumo, que entrará em vigor em outubro, deve obrigar muitos estabelecimentos a atualizarem suas caixas registradoras e sistemas de gestão.

Via EBC

