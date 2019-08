Pirenópolis ganha mais uma Reserva Particular do Patrimônio Natural

Unidade na Fazenda Lavras do Abade ocupa mais de quatro hectares

O município de Pirenópolis, em Goiás, ganhou hoje (9) mais uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). A portaria publicada no Diário Oficial da União pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) transforma a Fazenda Lavras do Abade em uma dessas unidades de conservação local.

A RPPN Mata da Borboleta Azul ocupa área total de 4,61 hectares e passa a ser administrada pelo atual dono da fazenda, Sávio Cruvinel Câmara, que ficará responsável por garantir o cumprimento da lei que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998).

A RPPN é uma categoria de unidade de conservação criada pela vontade do proprietário rural, sem que seja realizada a desapropriação de terra. Nestas áreas é permitido atividades recreativas, turísticas, de educação e pesquisa, desde que sejam autorizadas pelo órgão ambiental responsável.

Com a criação da reserva também fica garantida a preservação da beleza natural, ambientes históricos, proteção de recursos hídricos, manejo de recursos naturais, desenvolvimento de pesquisas científicas, manutenção de equilíbrios climáticos ecológicos e outros serviços ambientais.

EBC

