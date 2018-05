Programa Fala Amazônia! recebe representante do Greenpeace hoje

No programa Fala Amazônia! de hoje, iremos ouvir o Thiago Almeida, representante da Campanha Corais da Amazônia do Greenpeace, que nos fala sobre a passagem do Navio Esperanza em Santana-AP no final de Abril, a transição para economia verde que criará 620 mil novos empregos e a proposta de adicionar um ruralista à presidência do ICMBIO, feita por Michel Temer.

No giro de notícias, ouviremos Ruth Côrrea, do IEB que nos fala sobre o IV Encontro Nacional de Agroecologia , com o lema “Agroecologia e democracia unindo o campo e cidade”. Além da agenda cultural e muita música boa!

Sintonizem na 96,9 FM, rádio Universitária, Macapá. Estamos também na internet em parceria com a Amazônia Brasil Rádio Web chicoterra.com