Saiu o resultado do Sisu e conseguiu vaga na 2ª opção? Saiba o que fazer

O Sisu é o programa do governo que usa as notas do Enem para alocar estudantes em universidades federais e estaduais; as inscrições começam em janeiro de 2019

A nota do Enem 2018 está programada para ser divulgada no dia 18 de janeiro de 2019. Boa parte dos estudantes espera o resultado para ter uma noção do que será possível fazer com ele, se poderá ingressar no curso e na universidade que deseja estudar pelo Sisu, por exemplo. Mas o que fazer se o resultado do Sisu não for o esperado?

Quando sai o resultado do Sisu o estudante deve pode planejar em qual universidade vai ingressar e qual curso vai seguir

O próprio Sisu , programa do governo que usa as notas do Enem para alocar estudantes em universidades federais e estaduais, permite que o aluno informe uma segunda opção. Por isso, os estudantes costumam pensar em um plano B. Assim, se o resultado do Sisu não for o que esperam, ainda podem ter a oportunidade de ingressar no ensino superior.

Quando as aprovações vêm para a segunda opção a dúvida que surge é: começo a cursar ou tento novamente? Esse tipo de questionamento pode tomar conta de qualquer estudante que esteja nessa situação e não tenha muita certeza sobre o curso que escolheu como plano B.

