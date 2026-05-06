Maio Laranja: Hospital da Criança e o Adolescente registra 40 atendimentos de vítimas de abuso em quatro meses

Durante o Maio Laranja, dados da unidade reforçam a importância da conscientização e do fortalecimento da rede de proteção a crianças e adolescentes no Amapá.

Por Roberta Corrêa

A campanha Maio Laranja acende o alerta para o combate ao abuso e à exploração sexual infantojuvenil. No Amapá, o Hospital da Criança e do Adolescente (HCA) mantém o Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Infantil (Savvi) com acolhimento, tratamento humanizado e atuação integrada com os órgãos da rede de proteção.

Nos primeiros quatro meses de 2026, mais de 40 atendimentos já foram realizados, indicando a continuidade da demanda e a importância do acesso rápido ao serviço especializado. No novo HCA, o trabalho vai além da assistência clínica, considerando o contexto social e emocional de cada criança atendida.

“O HCA é uma instituição que cuida da criança como um todo. Ela chega aqui para ser tratada, mas não olhamos apenas a doença, e sim o contexto geral. Somos também um órgão de proteção à criança e ao adolescente. Temos uma equipe qualificada para atender casos de violência infantil, incluindo a violência sexual, e conseguimos oferecer essa proteção. A criança precisa ser protegida em todos os aspectos”, destacou Gardênia Araújo, enfermeira e responsável técnica do Savvi.

Confiança no serviço do HCA

Em 2025, o Savvi registrou 117 atendimentos, número superior aos 102 casos contabilizados em 2024. Do total, 53,8% correspondem a situações de abuso sexual, com 63 ocorrências, principalmente envolvendo crianças e adolescentes de 10 a 12 anos.

Segundo a equipe do hospital, o aumento nos registros também está relacionado à maior confiança da população nos serviços ofertados pela rede pública, que tem ampliado o acesso e qualificado o atendimento às vítimas.

O Savvi atende quatro tipos de violência: sexual, física, negligência e autoprovocada. A maioria dos casos ocorre no ambiente familiar, o que reforça a necessidade de atenção e atuação integrada entre saúde, assistência social, educação e órgãos de proteção.

Durante o Maio Laranja, o alerta se amplia: proteger crianças e adolescentes é uma responsabilidade coletiva. Casos de violência podem ser denunciados de forma anônima pelo Disque 100, canal nacional de proteção aos direitos humanos.

No Amapá, a rede estadual conta com unidades de saúde, conselhos tutelares, delegacias especializadas e serviços de assistência social que atuam de forma integrada, garantindo acolhimento, proteção e acompanhamento às vítimas.

Foto de capa: Gabriel Maciel/Sesa

Agencia de Notícias do Amapá

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