Empresários participam de Encontro ‘Compartilhar ALI’ no Sebrae

O evento marca a 5ª Etapa da Jornada ALI Produtividade e promove interação entre participantes

Luiza Maciel

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) realiza o Encontro Coletivo “Compartilhar ALI” – Etapa 5 da Jornada ALI Produtividade, na sede do Sebrae, no Salão de Eventos Macapá, na próxima segunda (13), às 18h30. A ação integra o ciclo de atividades do programa e tem como objetivo promover a troca de experiências, o fortalecimento de redes de contatos e a visibilidade dos resultados alcançados pelas empresas participantes.

De acordo com o gerente da Unidade de Inovação do Sebrae (UNI), Bruno Castro. O evento reflete o papel do Sebrae em promover a inovação nos pequenos negócios.

“O Compartilhar ALI destaca como a troca de experiências fortalece o ecossistema empreendedor e amplia o alcance dos resultados. O Sebrae segue comprometido em impulsionar o desenvolvimento e a competitividade das empresas amapaenses”, afirmou o gerente, Bruno Castro.

Encontro

O evento reunirá cerca de 100 empresários atendidos pela jornada ALI Produtividade, representando um marco na troca de experiências entre empreendedores de diferentes segmentos. A proposta foi proporcionar um ambiente de interação, aprendizado e geração de negócios, com uma metodologia dinâmica e colaborativa.

O formato do encontro será o “Aquários de Conexões”, uma dinâmica que estimula a troca entre grupos de empreendedores acompanhados por agentes ALI. Cada “aquário” representa um espaço de diálogo, mediação e compartilhamento de resultados, onde os participantes podem relatar desafios, conquistas e boas práticas que contribuem para o aumento da produtividade em seus negócios. O ambiente, organizado de forma interativa e acolhedora, reforça protagonismo dos empresários e estimula novas conexões profissionais.

Conectar

A Jornada é composta por seis meses de atividades, nas quais os empreendedores percorrem etapas que envolvem diagnóstico, implementação de soluções e acompanhamento dos resultados. O Compartilhar ALI representa a fase em que os empresários dividem suas experiências e apresentam os impactos alcançados por meio da metodologia aplicada.

Realização

O Programa ALI Produtividade é uma realização do Sebrae em parceria com o Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), além de instituições como SENAI, BNDES, ABDI, Embrapii e Finep. A ação também integra o Brasil Mais Produtivo. O evento é coordenado pelo gerente da Unidade de Inovação do Sebrae (Uni), Bruno Castro e pela gestora do projeto ALI Produtividade do Sebrae, Kelly Cardoso.

O Encontro Coletivo “Compartilhar ALI” reforça o compromisso do Sebrae com o desenvolvimento de pequenos negócios, a promoção da inovação e o fortalecimento do empreendedorismo no Amapá.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação

