Clécio Luís é diplomado governador do Amapá

O governador eleito, Clécio Luís e o vice, Teles Júnior, foram diplomados na noite desta segunda-feira (19) em solenidade realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá.

“Eu quero fazer um governo de muito trabalho, assim como foi na prefeitura de Macapá. E quero ser um governador presente em todo o Estado para fazer jus a votação, para fazer jus a esperança e a crença de que podemos avançar, melhorar o Amapá e mudar o que precisa ser mudado. E isso tem que ser feito no Estado inteiro, não apenas em uma região ou município”, afirmou, Clécio Luís.

A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo. É um dia histórico e feliz na vida dos eleitos. Felicidade que Clécio Luís dividiu com sua família, apoiadores e toda a militância que permaneceu no prédio do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá até o fim da cerimônia.

“Chegou a hora de concretizar muitos desses sonhos. E eu tenho a honra de representá-los sendo o governador eleito com o voto livre e democrático de 222.168 amapaenses, mas agora, ao receber esse diploma, me credencia para ser o governador de todos”, pontuou Clécio.

Durante a solenidade, ainda foram diplomados 8 deputados federais, 24 deputados estaduais e o senador da República, Davi Alcolumbre.

Discurso do governador eleito

Com muita gratidão a Deus, a minha família e a todas e todos, quero dizer que muito mais que a cerimônia de diplomação do governador e vice-governador, senador, deputado federal e estadual eleitos, este ato simbólico é a celebração da democracia. Hoje se encerra oficialmente todo o pleito eleitoral, os palanques ficaram para trás. A partir do dia primeiro de janeiro, inicia-se um novo ciclo. Estou muito ansioso, porque houve um programa que permitiu que eu conhecesse o Estado inteiro, que me permitiu conhecer mais de perto a realidade e as mazelas dos amapaenses. Esse diploma que recebo compartilho com todo o povo do Amapá. Minha gratidão!

Aqui fora não foi fácil, mesmo ganhando no 1º turno, foi a eleição mais difícil que enfrentei em minha trajetória política: com muitos ataques, fake news e até mesmo falsificação de documentos e ataques a minha honra. É necessário fazermos uma reflexão sobre as redes sociais, que não pode ser terra sem lei e muito menos ser usada para propagar mentiras e destruir imagens, sejam de pessoas públicas ou qualquer outro cidadão.

E estou falando tudo isso para falar que a Justiça Eleitoral do Brasil e do Amapá agiu de forma incansável na lisura do processo eleitoral, a transparência no reestabelecimento da verdade e principalmente na defesa da democracia. Foi aqui, mesmo com tudo que acontecia lá fora, nós encontramos a segurança necessária para participar do processo eleitoral. Portanto, toda a justiça está de parabéns.

Eu sou de uma geração que sempre lutou e sonhou com um Amapá mais desenvolvido, justo e humano.

Nós sonhamos no movimento cultural, ajudando a construir uma linguagem própria, ao mesmo tempo amapaense e universal. Nós lutamos no movimento estudantil, nos sindicatos, nos movimentos comunitários, nos movimentos negros, de mulheres e de juventude. Nós questionamos, empreendemos, trabalhamos e estudamos, sempre sonhando com um Amapá muito melhor do que aquele que a gente vivia. Pouca gente da minha geração cogitava fazer a vida em outros cantos. A gente queria o Amapá!

Eu sou filho de um cearense que assim como muitos vieram para o Amapá, escolheram essa terra e aqui plantaram e plantam os seus frutos e ajudam no desenvolvimento do estado. E de uma professora da rede pública, ribeirinha, que me ensinou a amar esse estado pelos caminhos da educação, arte e cultura.

Chegou a hora de concretizar muitos desses sonhos. E eu tenho a honra de representá-los sendo o governador eleito com o voto livre e democrático de 222.168 amapaenses, mas agora ao receber esse diploma me credencia para fazer aquilo que falamos durante toda a campanha, ser o governador de todos.

Não é uma tarefa fácil. Apesar de todos os progressos e avanços que tivemos, e são muitos, ainda somos um estado pequeno, isolado com infraestrutura precária, com grande parte do povo passando necessidade e muita pressa de resolver problemas históricos que precisamos superar. Não temos tempo, temos pressa.

Eu procurei me preparar pra ser governador. Passei pelo aprendizado da política sendo militante, sendo vereador, sendo prefeito. Como prefeito de Macapá, tenho orgulho do trabalho que fizemos. Melhoramos todos os indicadores, botamos a prefeitura em ordem, fizemos obras importantes e deixamos a cidade pronta pro futuro com obras e projetos prontos que beneficiam até hoje a nossa população. Saí da prefeitura pela porta da frente e fui morar e trabalhar na maioria dos municípios com o projeto Pelo Amapá Inteiro. Construímos juntos uma aliança ampla, um programa de governo, e fizemos uma campanha propositiva, verdadeira, limpa e que trouxe a esperança pro coração do nosso povo.

Mas, do mesmo jeito que a eleição precisou de muitos corações, mudar o nosso estado, mudar a vida de nosso povo vai precisar de um pacto de toda a sociedade, das autoridades, da Justiça, da Assembleia Legislativa, da bancada federal, dos empresários, trabalhadores e de toda a população. Eu quero aqui pedir a ajuda dos diplomados, entidades culturais, regiosas, o apoio de todos.

Não queremos unanimidade, mas precisamos construir consensos. Não se constrói nada sozinho, quero aqui agradecer aos aliados, que foram muitos, pelo Amapá Inteiro e nos ajudaram de muitas formas, desde os mais singelos sorrisos e abraços, mas também as poderosas orações que nos deram força nessa caminhada.

Aos que torciam, aos que sonharam juntos, os que nos ajudaram a construir o nosso plano de governo nas plenárias públicas nos 16 municípios, aos partidos, as lideranças politicas, muito obrigado. Quero quebrar o protocolo, chamar o meu vice, Teles Júnior, para juntos fazermos dois destaques, ao Senador Davi que foi um maestro, da mesmo forma que usou de sua habilidade para pacificar o país, Davi ajudou a construir aqui não somente uma chapa, mas um projeto em torno do Amapá. A vitória de Davi é o fortalecimento do povo que reconhece o trabalho feito por Davi pelo Amapá Inteiro. Muito obrigado por tudo.

Também quero homenagear o governador Waldez, pois o seu nome vai ficar marcado na história. Ao tomar a decisão histórica de permanecer na cadeira, permanecer no cargo de governador mesmo sacrificando sua trajetória politica que podia ser candidato, mas decidiu permanecer na cadeira, no cargo de governador para administrar o estado até o ultimo dia de sua gestão. O fato do governador Waldez permanecer na cadeira foi fundamental para garantir o equilíbrio dessa eleição, se não a eleição seria mais desiquilibrada ainda. Meu agradecimento. Faremos um novo governo, mas sem destruir o que já foi plantado.

E 2023 que está bem aí, o Amapá completa 80 anos. Temos muito a comemorar. Muito já foi feito e muito precisa mudar. A saúde pública tem que cuidar melhor do nosso povo. A educação deve preparar as bases sólidas do futuro. Precisamos cuidar de quem tem fome. Temos que construir uma vida mais segura. Nossa cultura, nosso jeito, nossas belezas precisam ser conhecidas pelo mundo. Tem que desenvolver o Amapá.

É tarefa de todos nós aproveitar as oportunidades de nosso tempo, os potenciais gigantescos de nosso estado. Os sonhos de nossa geração estão desafiados e serem colocados em prática.

Vamos fortalecer o orgulho de ser amapaense. Precisamos juntos construir um novo tempo. Uma nova era. Um novo Amapá.

