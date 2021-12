UBS Macapaba 1: maior unidade básica de saúde do município é inaugurada

Com a abertura, a unidade redistribuirá os atendimentos na zona norte que antes eram concentrados nas unidades do bairro Brasil Novo e UBS BR 210. A UBS funcionará a partir desta quarta-feira (8) de 8h até 18h.

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan, inaugurou nesta segunda-feira (6) a Unidade de Saúde Básica (UBS) do Conjunto Habitacional Macapaba. A unidade é a terceira UBS entregue à população em 2021. É o maior prédio de atenção primária no município.

“É importante dizer que a UBS Macapaba 1 foi construída em 160 dias e é a maior unidade básica do estado. Isso só confirma o nosso compromisso de investir e melhorar a saúde pública. Vamos trabalhar para continuar trazendo outros benefícios para os moradores do Macapaba”, finalizou.

O novo equipamento atenderá, principalmente, os moradores do conjunto habitacional, com mais de 21 mil moradores. Com a sua abertura, a unidade irá desafogar os atendimentos em UBSs próximas, como no bairro Brasil Novo e UBS BR 210.

A moradora Kelly dos Santos esteve na inauguração e falou sobre os benefícios de ter uma unidade de saúde perto de casa. “A UBS é um sonho para nós moradores. Tínhamos muita dificuldade para conseguir uma consulta em outras unidades. E agora, graças a esse trabalho, temos uma UBS próximo da nossa casa. Muito obrigada, temos o que é nosso, o nosso direito.”, disse.

A unidade vai funcionar a partir desta quarta-feira (8), de 8h até 18h. A UBS servirá de base para as equipes do programa Estratégia da Família (ESF) e oferecerá consultas médicas, odontológicas, vacina e distribuição de medicamentos.

“A partir desta terça-feira nosso trabalho começa em campo com as quatro equipes do ESF, que vão percorrer o conjunto e realizar o cadastro do Sistema Único de Saúde dos moradores. Já temos médicos e funcionários que vão atuar na UBS, então na quarta já estaremos prontos para receber a população”, disse a secretária municipal de Saúde, Karlene Lamberg.

Obra

A construção segue os parâmetros do Ministério da Saúde e será de porte 4, a maior unidade até agora, com a área construída de 742m². A obra é executada pela Semob e custará R$ 2,4 milhões, sendo pouco mais de R$ 1 milhão de repasse federal enviados pela parlamentar Janete Capiberibe em 2019 e R$ 1,3 milhão de contrapartida municipal.

“Eu quero parabenizar o prefeito Dr. Furlan e toda a equipe que trabalhou para que essa obra fosse finalizada, pela competência para cumprir mais essa missão. Vamos fechar o ano com muita felicidade em saber que a saúde tem a atenção que precisa”, disse a vereadora Janete Capiberibe.

A unidade terá em sua estrutura sala de espera, recepção, banheiros com acessibilidades, sala de estocagem de medicamentos e prontuários, sala de vacina e sala de espera interna. Contará com três consultórios com banheiros, cinco consultórios indiferenciados e dois consultórios odontológicos. Além disso, terá sala de curativos, farmácia, sala de coleta individual e coletiva, sala de atividades coletivas, sala de administrativas, expurgo, almoxarifado, resíduos comuns, resíduos contaminados, resíduos recicláveis, copa e cisterna.

Além disso, a unidade conta com emenda enviada pelo deputado federal Camilo Capiberibe no valor de R$ 907 mil para aquisição de equipamentos.

Cara Nova

A UBS Macapaba ganhou um jardim com 7 moreia, 2 bromélia imperial, 1 palmeira azul, 1 Ipê, 30 Dracena, 5 divisor de solo, 01 conjunto de pato, 10 sacas de pinus, 2 bancos, 12 pés de cimento e 3 vasos de cimento. O trabalho de paisagismo foi realizado pela secretaria municipal de Meio Ambiente (Semam).

Outro diferencial dessa construção é o aperfeiçoamento da técnica de instalação de painéis pré-moldados. Esse tipo de modelo construtivo tem como benefício o isolamento térmico, maior durabilidade e resistência ao fogo. Sua manutenção, como limpeza e pintura, são mais simples. A estrutura metálica é mais leve do que concreto e alvenaria, o que torna as fundações mais rápidas de serem executadas, diminuindo o tempo de construção. Ainda possui garantia de dez anos contra defeitos de fabricação ou construção.

Investimentos em atenção básica

Os investimentos em infraestrutura para atenção básica ultrapassam o valor de R$ 7,5 milhões. Neste ano, foram iniciadas cinco novas unidades de saúde, três delas já foram inauguradas. A primeira foi a UBS Raul Matte no bairro Zerão, entregue em 48 dias. A segunda foi a unidade Pantanal, entregue em 45 dias. A terceira, UBS Macapaba, em 160 dias. Ainda estão em processo de construção, UBS no arquipélago do Bailique e outra no Infraero 1, que devem ser inauguradas ainda este ano.

Além disso, a UBS Marcelo Cândia no bairro Jardim Felicidade II foi ampliada e passa a funcionar com atendimentos de urgência em atenção primária.

Estiveram presentes na cerimônia de inauguração da UBS Macapaba, o vice-governador, Jaime Nunes, o político João Alberto Capiberibe, os deputados Camilo Capiberibe, Jory Oeiras, Paulo Lemos, os vereadores Alexandre Azevedo, Paulo Nery, Edinoelson Careca, Claudio Góes, Daniel Teodoro, subprefeitos de Macapá, secretários municipais e as equipes de saúde que vão atuar na UBS.

Narah Pollyne

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado