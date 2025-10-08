Governo do Amapá freta avião e garante participação dos atletas nos Jogos Escolares Brasileiros 2025

O Governo do Amapá reforça que continuará investindo no desenvolvimento esportivo, valorizando estudantes, famílias e professores que fazem parte dessa trajetória.

O Governo do Amapá assegurou a presença da delegação amapaense nos Jogos Escolares Brasileiros 2025, que serão realizados em Uberlândia (MG).

Diante das dificuldades logísticas enfrentadas, o governador Clécio Luís acompanhou de perto cada etapa da situação e determinou o fretamento imediato de uma aeronave, garantindo o deslocamento seguro dos atletas e técnicos. Com essa decisão, o Amapá não ficará de fora da principal competição escolar do país.

A iniciativa reflete a determinação do governador em não permitir que obstáculos comprometam o futuro dos jovens talentos amapaenses, reafirmando o compromisso do Estado com o esporte como ferramenta de inclusão, superação e oportunidades.

Superadas as adversidades, desejamos sucesso aos nossos atletas, que orgulham o Amapá ao vestir suas cores em competições nacionais e internacionais.

Agência de Notícias do Amapá

