Fórum Sebrae de Conhecimento apresenta na 9ª edição formato online e espaço de networking

São esperadas 400 pessoas no Salão de Eventos Macapá e 300 espectadores pela transmissão online, além de 100 participantes acompanhando o evento nas unidades regionais do Sebrae em Laranjal do Jari

Ana Yared

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) promove a 9ª edição do Fórum Sebrae de Conhecimento. O objetivo é despertar competências pessoais, sociais e profissionais, por meio de palestras e casos de sucesso na área do empreendedorismo. O Fórum ocorre na sede da instituição, no Salão de Eventos Macapá, nos dias 8 e 9 de outubro, das 19h às 22h30.

Segundo a superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante, o evento é essencial para os empreendedores locais adquirirem conhecimento e inspiração. “O Sebrae é comprometido com o empreendedorismo transformador, e desempenha um papel educativo e inclusivo, fundamental para o aperfeiçoamento contínuo dos líderes empresariais, que precisam aprimorar as competências de gestão. O Fórum tem justamente esse objetivo”, afirmou a superintendente, Alcilene Cavalcante.

Fórum

Validado pelo Modelo de Excelência da Gestão (MEG), como uma boa prática, é considerado o maior evento de empreendedorismo do Amapá. realizada pelo Sebrae no Amapá, o Fórum se consolidou como um evento permanente no calendário anual da instituição. Neste ano, a proposta é promover o evento nos formatos presencial e online.

Talk

O Talk Histórias que Inspiram contará com quatro (4) empreendedores locais, que compartilharão trajetórias de sucesso e desafios, entre eles, Valda Gonçalves, sócia proprietária do Engenho Café de Açaí, que transformou caroços de açaí, antes descartados, em um café sem cafeína com diversos benefícios para a saúde. Com apoio do Sebrae, a empresária Valda Gonçalves, sonha em expandir o negócio globalmente.

A empresária Aldaleia Costa, do Empório Shekinah, mostrará como conseguiu superar desafios, saindo da venda de coxinhas até conquistar mercados internacionais com produtos artesanais. A história é um exemplo de fé, resiliência e trabalho duro.

Outro destaque é empresário Waldir Souza, CEO da Tributei, uma startup que revoluciona o pagamento de impostos com soluções tributárias focadas no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A Tributei, primeira startup da Amazônia investida pelo Google, já atende mais de 500 clientes em todo o Brasil.

Empresária Sílvia Magalhães e Dennis Lima, sócios do Centro Veterinário 4 Patas, mostrarão como equilibraram a gestão do negócio enquanto criavam o filho pequeno, revelam os desafios e conquistas de quem empreende com amor e dedicação aos animais.

De acordo com a coordenadora estadual do Fórum Sebrae de Conhecimento, Rejane Reis, o evento vai oferecer conteúdos abrangentes em diversas áreas do conhecimento, com foco em empreendedorismo. “Com palestrantes renomados, nacionais e internacionais, o Fórum vai promover debates e compartilhar experiências práticas que contribuirão para a competitividade e sustentabilidade dos negócios no mercado”, afirmou.

Palestrantes

Na primeira noite, 8 de outubro, o destaque será o ator e apresentador Otaviano Costa, com a palestra Levante-se e Brilhe. Ele é fundador da Agência Family, sócio da Royal Face e do Hard Rock Hotel, e cofundador da plataforma de bem-estar Utreino.

Na segunda noite, 9 de outubro, a empresária e influencer, Natalia Beauty, fundadora do Natalia Beauty Group, apresentará a Palestra Como construir um ecossistema de negócios bem-sucedido. Reconhecida pela Forbes Portugal e El Mundo, a empresária Natalia é uma referência global em empreendedorismo, com mais de 11 milhões de seguidores.

Ingressos

Para adquirir ingressos e mais informações sobre o Fórum Sebrae de Conhecimento, acesse o hotsite do evento: www.forumsebraedeconhecimento.com.br.

Coordenação

O Fórum Sebrae de Conhecimento 2024, é coordenado por Maikon Richardson, gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae no Amapá, juntamente com a analista Rejane Reis e equipe.

Programação

Data: 8/10/2024 – Terça-Feira

Local: Sede do Sebrae no Amapá – Salão de Eventos Macapá

Hora: 17h30 – Início do credenciamento

Hora: 19h – Abertura do evento

Hora: 19h30 – Talk Histórias que Inspiram

Hora: 20h – Palestra Levante-se & Brilhe – Otaviano Costa

Hora: 21h30 – Atração cultural com Os Moreiras na área de alimentação

Data: 9/10/2024 – Quarta-Feira

Local: Sede do Sebrae no Amapá – Salão de Eventos Macapá

Hora: 17h30 – Início do credenciamento

Hora: 19h – Abertura do evento

Hora: 19h30 – Talk Histórias que Inspiram

Hora: 20h – Palestra Como construir um ecossistema de negócios bem-sucedido – Natalia Beauty

Hora: 21h30 – Atração cultural com Letícia Auolly, na área de alimentação.

Serviço

Sebrae no Amapá

