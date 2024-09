Amapá tem leve aumento no número de inadimplentes, aponta Serasa

Cadastro de negativação teve 200 mil nomes a menos em agosto em todo o país, retomando tendência de queda do indicador.

· Número de negativações retorna ao patamar do início do ano.

· Bancos, contas básicas e prestação de serviços registram queda no ranking de causas de endividamento.

· Mutirão contra o endividamento ultrapassa a marca de 1 mil empresas.

· Serasa disponibiliza 550 milhões de dívidas com descontos e pagamento via Pix para a baixa instantânea da negativação.

O principal indicador de inadimplência do Brasil volta a registrar queda, reforçando a tendência de baixo do ano, segundo o Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas da Serasa. Mesmo com 72,4 milhões de inadimplentes, o mês de agosto registra a terceira menor marca do ano em número de endividados, retomando ao patamar de janeiro e fevereiro.

A queda em agosto representa menos 200 mil nomes no cadastro de negativação do país. “Desde abril percebemos uma tendência de queda no número de inadimplentes”, analisa Aline Maciel, gerente da plataforma Serasa Limpa Nome. “A redução alivia a pressão sobre o orçamento das famílias e sinaliza um cenário mais favorável para a economia, com mais pessoas conseguindo voltar a ter acesso ao crédito”, explica Aline.

Principais segmentos das dívidas perdem força

Praticamente todos os motivos que geram o endividamento do brasileiro apontaram queda em agosto. O segmento de Bancos e Cartões de Crédito representam 27,9%, com uma queda de 0,46 pontos percentuais em relação ao mês anterior. As contas básicas de água, luz e gás apresentaram queda de 0,15 pontos percentuais, comparadas a julho.

O setor de serviços, que engloba atividades como atendimento ao consumidor, transporte e administração, teve a maior redução, com uma queda de 1,22 pontos percentuais. Em contraste no cenário apenas o segmento de telecomunicações, que teve um leve acréscimo de 0,5 ponto percentual em agosto, quase uma estagnação do indicador.

Cenário do Amapá – O Amapá apresentou leve aumento no número de inadimplentes em agosto. Em julho o número de pessoas nessa situação era de 330.282 mil. Já em agosto passou para 330.728 mil, mais 446 pessoas na lista de negativados.

O ticket médio de dívidas por inadimplente no Amapá é de R$ 4.853,09. Em relação aos segmentos com maior percentual de dívidas no estado, as utilities, que são as contas básicas como água, luz e gás, lideram com 41,12% das dívidas. Bancos e cartões aparecem como o segundo segmento com maior número de dívidas 14% e o varejo corresponde a 11,18%.

O mapa da inadimplência da Serasa mostra ainda que no Amapá a maior parte das dívidas está concentrada na população entre 26 e 40 anos (36,5%), seguidos dos que têm entre 41 e 60 anos (34,2%), pessoas até 25 anos (15%) e os com mais de 60 anos (14,3%).

550 milhões de ofertas

Para contribuir com a contenção da inadimplência, a Serasa está colocando 550 milhões de dívidas oriundas de 1 mil empresas que ofereceram oportunidades de descontos em sua plataforma Limpa Nome. No site ou aplicativo, consumidores de todo o país podem fechar o acordo sem sair de casa e ter o nome limpo instantaneamente, se realizar o pagamento via Pix.

Confira como negociar:

1º Passo – Baixe o app da Serasa:

Faça o download do aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digite o seu CPF e preencha um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, como a existência de possíveis dívidas e a pontuação do Serasa Score.

2º Passo – Escolha a oferta:

Após selecionar a opção “Ver detalhes”, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito. Para fazer um acordo, clique no campo “Negociar” em cada uma delas.



3 º Passo – Revise e finalize o acordo:

Escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. Caso seja boleto, você pode copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp. Se optar pela opção do Pix, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Depois, confirme as informações, revisando todas as condições apresentadas, e clique em “Fechar acordo”.

4º Passo – Faça o pagamento do débito:

Ao fechar seu acordo, você deve realizar o pagamento de acordo com as condições definidas na etapa anterior. Para pagar com o Pix, clique em “Copiar chave Pix” e cole no aplicativo da instituição bancária para prosseguir.

