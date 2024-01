Woodstock em Santana: Bloco reúne amantes do rock’n roll em programação de carnaval

Festival de rock em pleno carnaval já é algo conhecido em Santana. O bloco “Pink Floyd” abriu alas em um espaço alternativo durante o período e este ano traz a novidade do bloco “Woodstock Rock and Roll”. Saiba mais;

Foliões ou não, os amantes do bom rock’n roll sabem que em Santana a cena cultural prepara todos os anos uma vasta programação durante a quadra carnavalesca. Este ano não poderia ser diferente e o Coletivo Fita K7, em parceria com outros movimentos, apresenta um novo bloco: o Woodstock Rock and Roll, em homenagem ao lendário festival de mesmo nome realizado em 1969 nos Estados Unidos. A proposta em Santana é criar um circuito próprio e reunir bandas que cultuam este estilo musical no sábado de carnaval (10/02), com entrada gratuita.

O Bloco Pink Floyd foi o primeiro movimento da cena durante o período e já anima o centro da cidade durante o carnaval há três edições, todas marcadas pela presença de participantes de Macapá e Santana que buscam um encontro com amigos que também optam por trocar a tradição das avenidas de samba pelo ritmo mais pesado das guitarras. O bloco foi organizado pelos grupos Coletivo K7, Punk na Caixa e Underground, todos atuantes no cenário cultural há mais de 10 anos.

Este ano, o Coletivo K7 optou por liderar a transição para o novo Woodstock, sempre com as parcerias de outros coletivos culturais para garantir a amplitude dos setlists para a festa.

“Investimos em fortalecer o conjunto que forma a cena rock amapaense e através da união de outros movimentos rock, apresentamos a criação de um espaço onde as pessoas vão se conectar. Nosso Bloco Woodstock é uma forma de união entre a diversidade do rock na maior festa popular do Brasil”, destaca Zeca Tavares, membro fundador do Coletivo K7, e um dos organizadores do evento.

Woodstock 2024

Serão dez horas de música e oito bandas consagradas na cena do rock amapaense. O Bloco Woodstock inicia às 15h e acontece no Circuito Vila Olímpica. Abadás especiais serão vendidos para os que quiserem apoiar a realização do evento. Também está garantido um espaço reservado no circuito para empreendedores com a venda de artesanatos e produtos relacionados ao rock.

Serviços

Bloco de rock Woodstock

Data: 10/02 (sábado de carnaval)

Horário: A partir das 15h

Local: Vila Olímpica de Santana

Endereço: Euclides Rodrigues, 1459 – Nova Brasília

Entrada gratuita

Mais informações: Zeca Tavares – (96) 99907-4431

