15 DE MAIO – FERIADO ESTADUAL – Dia de Cabralzinho

A Fecomércio Amapá informa que de acordo com as Convenções Coletivas de Trabalho (CCT), firmadas entre os sindicatos patronais e laborais, ficou estabelecido que no feriado de 15 de maio, Dia de Cabralzinho, o funcionamento do comércio será diferenciado.

As empresas dos segmentos de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, representantes comerciais e atacadistas de gêneros alimentícios poderão funcionar de 08h às 13h.

O segmento de varejo de gêneros alimentícios funcionará das 07h às 22h.

A categoria Lojista, Varejista de Móveis e Eletrodomésticos e varejo de material de escritório, calçados e papelaria funcionarão de 08:00h às 18:00h.

Os shoppings centers, empresas dos ramos de materiais de escritório e papelaria, lojas, calçados, móveis e eletrodomésticos irão funcionar de 12h às 22h.

Os segmentos de varejo de produtos farmacêuticos não têm horário específico de funcionamento, pois possuem atividade de interesse público e, desta forma, não há restrição para o funcionamento.

