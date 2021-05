6ª edição do Prêmio Melhores da Gastronomia será anunciado através de live

Em meio à maior crise do setor de alimentação fora do lar devido a pandemia atual, os serviços gastronômicos passaram por transformações desafiadoras, dentre elas, a de levar a mesma qualidade servida nos salões dos restaurantes às residências pelos serviços de delivery e, atualmente, de manter os padrões de qualidade com protocolos de segurança ainda mais exigentes.

No cenário gastronômico tucuju, os empreendedores e profissionais persistem em manter os negócios, os empregos, a qualidade e até a inovação e reinvenções com insumos tipicamente amapaenses, manutenção dos espaços e qualidade no atendimento. Para incentivar todo esse trabalho, um grupo de consumidores com alta periodicidade de consumo e paladar apurado e exigente, vem realizando um importante trabalho com profissionalismo e seriedade nos concursos, prêmios e festivais de gastronomia no Amapá, de forma voluntária e apaixonada.

Pela sexta vez consecutiva, o Prêmio Melhores da Gastronomia – Alcilene Cavalcante, homenagem à dedicada jornalista, administradora e ex-Diretora-Técnica do Sebrae no Amapá, que há anos busca apoiar e informar das inovações, das boas práticas e da valorização das coisas locais, juntamente com o enófilo José Bogea e o especialista Sandro Belo, coordenando o grupo de “críticos” num “trabalho” ao longo de 12 meses, analisando sabores, aromas, misturas, inovação, atendimento, estrutura, segurança e o resgate gastronômico do meio do mundo e da Amazônia.

Tudo isso fortalece a competitividade, numa “disputa” sadia entre as empresas pela aprovação e satisfação, onde quem sai ganhando é o consumidor e a gastronomia local, com a superação dos negócios e profissionais em suas respectivas especialidades, alcançando patamares que os colocam nos holofotes e tapete vermelho dos sabores.

Para chancelar o Prêmio, as entidades mais atuantes no setor: a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Amapá (Abrasel) e Serviço Brasileiro de apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/AP). Por meio de uma votação criteriosa, secreta e on line, que conta a experiência gastronômica como métrica para votação, a crítica elege os destaques da gastronomia 2021, que serão revelados ao vivo, na live show de encerramento da 15 ª edição do festival Brasil Sabor, edição híbrida, no domingo (30/05) às 19h pelo endereço https://www.youtube.com/user/sebraeamapa

Conheça as categorias homenageadas no Prêmio Melhores da Gastronomia 2021

1. Melhor restaurante;

2. Melhor cafeteria;

3. Melhor doceria;

4. Melhor lanchonete;

5. Melhor hamburgueria;

6. Melhor sorveteira;

7. Melhor culinária amapaense;

8. Melhor batedeira de açaí;

9. Melhor restaurante de comida a quilo;

10. Melhor restaurante de gastronomia internacional;

11. Melhor pizzaria;

12. Melhor gastronomia inclusiva (funcional, vegana ou vegetariana);

13. Melhor churrascaria;

14. Melhor serviço de delivery

15. Melhor gastronomia de bar.

16. Melhor Panificadora

Conheça a minibiografia dos jurados do Prêmio Melhores da Gastronomia 2021

José Bogéa

Advogado. Cozinheiro apaixonado, colunista gastronômico, colecionador de experiências gastronômicas no Brasil e em diversos países do mundo, coligindo mais de 50 estrelas Michelins. Enófilo há quase 20 anos, é certificado pelo instituto ingles Wine & Spirit Education Trust (WSET), já tendo visitado diversas vinícolas ao redor do mundo e prestado consultoria sobre montagem de carta de vinhos a vários restaurantes de Macapá. influenciador gastronômico e administrador dos perfis IG @cozinhadosdois e @confrariadomeiodomundo.

Ana Célia Brazão

Economista e especialista em Gestão Fazendária. Presidente do SINDIEVENTOS. Foi Diretora Técnica do Sebrae e Secretária de Turismo do Estado. Empresária, proprietária da Nuance Eventos e da Casa Maison Nuance. Além de organizadora de eventos e designer de festas, a gastronomia faz parte do seu negócio através dos bufês diferenciados que oferece. Amante das variadas culinárias regional, nacional e internacional.

Karla Balieiro de Assis

Letróloga e Tecnóloga em Marketing e Comunicação. Entusiasta da boa gastronomia, apreciadora de vinhos e fã da gastronomia harmonizada. Tem formação nos cursos “Intensivo de Vinhos” (ABS-RS), “Os Vinhos que Combinam com Tudo (ABS-RS)” e “Sommelier Experience” (ABS-RS). Experiências gastronômicas em diversos e respeitados restaurantes do Brasil e do mundo.

Clarissa Récio

Advogada, empresária e cozinheira por amor. Aprecia a boa comida e a explosão de sabores. Colecionadora de experiências gastronômicas pelo Brasil e pelo mundo e ama receber com uma mesa posta e cheia de carinho.

Bianca Melo Silva

Publicitária, supermercadista e Empresária no segmento de presentes e mesa posta. Cozinha por amor e por adorar experimentar novas receitas. Com alguns cursos locais e apreciadora do universo da gastronomia. Com viagens que sempre envolvem roteiros com turismo gastronômico. Ama o receber com o capricho de uma mesa posta e um menu assinado por ela e o marido. A culinária sempre foi presente nos finais de semana da família Silva, mas com a pandemia, virou uma espécie de terapia ocupacional da casa, regada com vinho, amor e capricho à mesa.

Nilma Melo

Macapaense, funcionária pública, estudante de gastronomia, cozinheira do lar, apaixonada pela gastronomia e leitora ávida do assunto. Com experiências gastronômicas diversas no Brasil e em outros países.

Luís Eduardo

Jornalista profissional, apresentador de televisão (Balanço Geral – RecordTV) e locutor de rádio (Primeira Opção – Equinócio FM). Cozinheiro iniciante/amador, amante da boa gastronomia e apaixonado por roteiro gastronômico em qualquer viagem.

Fábia Martins

Promotora de Justiça. Cozinheira amadora, apreciadora da gastronomia, dos cheiros, sabores e texturas.

Kiko Pantoja

Hair Style, apreciador de vinhos e da boa gastronomia. Cozinheiro amador. Além de gostar de receber e cozinhar para os amigos, é assíduo frequentador dos empreendimentos gastronômicos, onde aprecia a gastronomia local e nacional e as inovações.

Edward Salem Younes

Empresário. Cozinheiro amador, enófilo, amante da gastronomia com experiências em outros países, em especial do Líbano. Foi jurado em duas edições do concurso Enchefs “Melhor Cozinheiro Profissional do Amapá”.

Adna Gurtyev

Servidora Pública. Cozinheira amadora, mas iniciante do curso de Cozinheiro Profissional no Instituto de Gastronomia das Américas – IGA. Produz conteúdo gastronômico na rede social “instagram”, onde divide experiências e receitas com seus seguidores. “A gastronomia é uma viagem de sabores que proporciona sentimento de prazer. Cozinhar para mim é uma forma de conexão cultural alimentar com o mundo”.

Cleber Barbosa

Jornalista, radialista e blogueiro. Há 15 anos é editor de turismo do Diário do Amapá e mantém essa editoria produzindo conteúdo digital em seus portais, com informações de viagens e gastronomia.

José Barreto

Promotor de Justiça. Cozinheiro amador, amante da gastronomia e do prazer proporcionado pela comida. Colecionador de experiências gastronômicas no Brasil pelo mundo.

Graça Rocha

Empresária. Apreciadora da gastronomia. Cozinheira amadora. Frequentadora e cliente delivery dos empreendimentos gastronômicos, onde aprecia a gastronomia local e nacional.

Hana Borges

Influenciadora digital e apresentadora no programa “Os cabuçus”. Apreciadora de gastronomia. Gosta muito de cozinhar. Já foi jurada dos concursos “Batalha de Coxinhas” e madrinha da “Batalha dos Monstros Big x Picanha”.

Ziulana Melo

Jornalista. Diretora do Sistema Diário de Comunicação (Rádio, Jornal, Portal). Radialista do programa “Luiz Melo Entrevista”. Apreciadora da boa gastronomia

Luiza Nobre de Menezes Melo

Jornalista e fotógrafa. Produtora do programa de rádio “Café com Notícia”. Cozinheira amadora, apreciadora de gastronomia, especialmente a brasileira. Apesar da pouca idade, já coleciona experiências nos aclamados empreendimentos gastronômicos de outros estados brasileiros.

André Melo

Médico. Cirurgião Plástico. Cozinheiro amador. Apreciador de gastronomia. Certificado pelo instituto ingles Wine & Spirit Education Trust (WSET), Colecionador de experiências gastronômicas no Brasil e em diversos países do mundo

Alexandre Teixeira

Chef de cozinha. Cozinheiro e apreciador da alta culinária. Com experiência como cozinheiro em restaurantes na França. Vem de uma família tradicional na arte da cozinha. Sua avó, hoje aposentada, era uma das mais apreciadas “Salgadeiras” de Macapá.

Helenamaria Ferreira

Assistente Social. Especialista em gestão hoteleira, eventos e gastronomia, com 20 anos de atuação na área. Apaixonada pela gastronomia, suas viagens incluem sempre roteiros gastronômicos. Conhece os chefs e principais restaurantes estrelados do Brasil, além de profundo conhecimento sobre a gastronomia do Amapá e da Amazônia.

Sandro Belo

Turismólogo, especialista em gastronomia e em mercado gastronômico, pesquisador do setor pelo NPPTur/CET/UnB, colunista da revista Bares & Restaurantes, executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e coordenador do festival Brasil Sabor. Viajante e apreciador da gastronomia brasileira, coordena também os concursos de gastronomia (Enchefs, Chef Burguer e Chef Confeiteiro) é fundador da crítica gastronômica do Meio do Mundo.

Lilian Monteiro

