Helder Brandão lança livro sobre ancestralidade e cultura afroamapaense com destaque para o Batuque do Curiaú e a performance cultural do Raízes do Bolão

A memória não se perde – ela canta-, dança, batuca, transita, resiste e se reinscreve. É com essa força que chega ao público o livro “Identidades e memórias afro-amapaenses na Performance Cultural do Batuque: Raízes do Bolão”, de autoria do cantor, músico e compositor Helder Brandão, que será lançado no dia 16 de agosto, no Centro de Educação Profissional em Artes Visuais Cândido Portinari, em Macapá.

A obra é resultado de uma pesquisa de mestrado do autor (Mestrado em Letras – área de concentração Linguagens na Amazônia – Linha de Pesquisa Literatura, Cultura e Memória), sob o olhar sensível e profundamente comprometido com a ancestralidade afroamapaense, que mergulha nas práticas do grupo Raízes do Bolão. Mais que um estudo, é um gesto de reconhecimento à sabedoria coletiva, à resistência cultural e à performance como ferramenta de identidade.

O lançamento será um encontro de saberes, ritmos e afetos, com apresentações culturais, bate-papo com o autor e sessão de autógrafos. Oportunidade para refletir sobre a presença negra no Amapá e sua importância na formação simbólica da região.

“Este livro é sobre memória viva. Sobre como o corpo carrega histórias, canta dores, mas também celebra esperanças”, destaca o autor, Helder Brandão.

Estão confirmadas as apresentações do cantor e compositor Beto Oscar; performance de marabaixo com Mario Neilton (Pezão), Tainá Cardoso e Rosa Silva; e claro, batuque com o Grupo Raízes do Bolão, do quilombo do Curiaú, os homenageados da noite.

O e-book já está disponível nas principais plataformas digitais (Amazon, Google Play, Apple, Kobo e Cultura) e o lançamento presencial será gratuito e aberto ao público.

Sobre o autor

Helder Brandão é voz, corpo e tambor. Cantor e compositor premiado, forjado nos palcos de festivais como Femucic, Fecani e Sescanta, ele agora transforma sua vivência musical em palavra escrita — revelando-se, com potência e sensibilidade, um apaixonado pela literatura.

Parceiro artístico constante de Beto Oscar, com quem constrói uma trajetória musical marcada pela irmandade e afeto, Helder estreia na seara literária com o livro Identidades e memórias afro-amapaenses na Performance Cultural do Batuque: Raízes do Bolão — arte em forma de resistência.

Nas páginas, ele dança com a memória e escreve com o ritmo ancestral do Batuque. Com olhar comprometido com as raízes afroamapaenses, inaugura uma nova fase de sua caminhada — a do autor que escreve como quem canta: com alma, com corpo, com história. A literatura se abre como extensão natural de seu canto e sua luta, e ele chega como quem sempre esteve — com respeito, verdade e voz coletiva.

Serviço:

Data: 16 de agosto

Local: Centro de Educação Profissional em Artes Visuais Cândido Portinari

Endereço: Rua Rio Purus, 260 / Esquina com a Cândido Mendes

Horário: 19h

Mais informações e compra do livro: https://emanuscrito.com.br/livro90.html

Assessoria de imprensa e produção: Rita Torrinha

