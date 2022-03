Helicóptero com governador Waldez e senador Davi passa por procedimento de emergência

O helicóptero do GTA com o gov. Waldez e o senador Davi, sob o comando do piloto Ajaje Rashid Neto, fez um procedimento de segurança de vôo, pousando em Nova Jerusalém (Mazagão) na tarde de hoje, devido às chuvas na região. Todos já estão em deslocamento para Macapá.O governador e o senador sobrevoaram a região do Vale do Jari (Sul do Estado) neste domingo, que foi atingida por fortes chuvas durante o fim de semana. Não houve qualquer incidente com o helicóptero ou seus tripulantes.

Veja o video gravado por Waldez e Davi

