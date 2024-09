SENAI Amapá lança edital para reserva de vagas do programa de Aprendizagem Industrial

O SENAI Amapá publicou o edital de reservas de vagas de empresas contribuintes para o programa de Aprendizagem Industrial. A iniciativa é direcionada às empresas industriais contribuintes, com o objetivo de cumprir a cota de aprendizes, atendendo à legislação vigente e às diretrizes da instituição.

ACESSE AQUI O EDITAL

No total, o SENAI Amapá oferece 70 vagas distribuídas entre os cursos de Padeiro e Confeiteiro, para os quais o candidato deve ter idade mínima de 14 anos, e Funileiro e Pintor Automotivo com Eletromecânica de Veículos Leves, que tem como pré-requisito idade mínima de 16 anos. Para ambos os cursos, o aprendiz deve estar cursando ou ter concluído o Ensino Fundamental.

Para pleitear uma das vagas ofertadas pela instituição, as empresas devem preencher o termo de reserva de vagas, disponível no edital, informando o curso, nome do candidato, turno de aula no SENAI Amapá, idade e tamanho do uniforme. Além disso, no documento deve constar o nome do colaborador responsável pelo aprendiz no ambiente de trabalho, e-mail, telefone e cargo ou função do mesmo.

A reserva de vagas encerra no dia 23 de outubro, e entre os dias 24 e 28 de outubro acontecerá a matrícula dos alunos indicados pelas empresas. Entre os dias 29 de outubro e 1º de novembro, deverá ser feita a entrega do contrato na Secretaria Escolar do Centro de Formação Profissional de Macapá. De acordo com o edital, as aulas estão previstas para iniciar no dia 4 de novembro.

Para a interlocutora do programa de Aprendizagem Industrial, Gisele Nascimento, esta é uma oportunidade tanto para os jovens, que recebem uma formação qualificada, quanto para as empresas, que ganham profissionais capacitados para atender suas demandas.

“A adesão ao programa de Aprendizagem Industrial não só garante o cumprimento da legislação, mas também oferece às empresas a oportunidade de contar com uma mão de obra qualificada, preparada para os desafios do setor. Além disso, ao reservar vagas, as indústrias contribuem diretamente para a inserção de jovens no mercado de trabalho, proporcionando a eles uma base sólida para o desenvolvimento de suas carreiras e para o futuro da própria empresa”, destaca.

