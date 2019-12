As promessas para o mercado de trabalho em 2020

O que os profissionais precisam ter em mente para entrar no ano novo com o pé direito

Um ano de grandes mudanças e novos aprendizados, tanto para as empresas como para os seus colaboradores. Assim foi 2019. A tecnologia e novos modelos de gestão estiveram presentes nas grandes transformações do mundo corporativo, e, saber lidar com este cenário foi o desafio de muitos profissionais.

“A tecnologia, como quarta revolução industrial, está influenciando cada vez mais o ambiente corporativo e o surgimento de novas profissões, o que não será diferente em 2020. Por isso, estar antenado nestas mudanças e em constante evolução educacional serão práticas importantíssimas que guiarão os profissionais no próximo ano”, ressalta Paulo Lira, coordenador e supervisor acadêmico da HSM University.

“O mais importante é estar aberto às mudanças em um cenário disruptivo, entendendo o timing das transformações combinado ao autoconhecimento e a constante reciclagem educacional”, finaliza Lira.

Pensando nisso, a HSM University, plataforma que oferece cursos de especialização a distância em gestão, elencou algumas características para se ter em mente em 2020.

1 – Avanços tecnológicos: a tecnologia tem trazido mudanças profundas e irrevogáveis. Não é mais possível voltar atrás e eliminar tudo o que ela fez e continuará fazendo pelo mercado e pelas profissões. Por isso, cabe ao profissional imergir neste novo contexto.

2 – Pensamento crítico: ter a capacidade de enxergar além do problema e propor soluções criativas e inovadoras.

3 – Gestão de pessoas: independentemente do cargo, o profissional deve ter a capacidade de desenvolver o trabalho em equipe e de reconhecer os elementos que influenciam o comportamento individual e organizacional.

4 – Inteligência emocional: talvez um dos quesitos mais importantes. Saber como lidar com as próprias emoções, evitar as explosões e tomar boas decisões é o papel fundamental para quem quer começar o ano com o pé direto.

