Sem energia? Veja dez alimentos para dar mais disposição ao corpo

Rotina intensa de trabalho exige cuidado com a alimentação

O ano está próximo do fim. Nesse momento, muito se pensa em maneiras de começar o novo ano de um jeito diferente, com novos hábitos. Um deles pode ser relativo à disposição do seu corpo. Alguns alimentos ajudam a dar mais energia ao corpo e aguentar a rotina intensa de trabalho ou até manter o pique nas férias.

Entre bebidas e comidas, frutas e folhas, a nutricionista Andrea Forlenza, da Taeq, separou dicas de dez alimentos que podem contribuir com o ganho de energia corporal no dia a dia. Confira a lista:

• Açaí

O açaí é uma fruta típica brasileira, rica em carboidratos que fornecem a energia necessária para o bom funcionamento do nosso organismo. Além disso, é rica em vitaminas C, B1, e B2, antioxidantes e é fonte de gorduras insaturadas, que auxiliam no controle da pressão arterial e do colesterol.

• Água de coco

É considerada uma bebida energética natural, fonte de vitaminas e minerais importantes para o bom funcionamento do organismo. Além de melhorar a disposição, é uma ótima fonte de hidratação.

• Banana

A fruta é fonte de triptofano, um aminoácido precursor da serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que tem diversas funções, como regular o sono, o humor e auxiliar a prevenir distúrbios emocionais. Além disso, é fonte também de potássio. Baixos níveis de potássio estão relacionados a sintomas como fraqueza muscular, cãimbras, fadiga e apatia mental.

• Guaraná

O guaraná é fonte de cafeína – um estimulante do sistema nervoso. Usado com moderação, ajuda a melhorar o ânimo e a disposição. Pode ser adicionado em sucos e vitaminas.

• Maca Peruana

A maca peruana é uma planta medicinal também conhecida como maca-andina, planta-maca, maca-pó. Ela auxilia a diminuir o cansaço e a fadiga. Além de fornecer energia, é fonte de vitaminas do complexo B, selênio, vitaminas C e E que possuem ação antioxidante.

