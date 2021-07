Google Meet gratuito volta a ter limite de uma hora em reuniões

Tadeu Antonio Matos



As conferências do Google Meet iniciadas por contas gratuitas do Gmail agora possuem um limite de 60 minutos, caso tenham mais do que três participantes. Segundo a empresa, uma notificação será enviada aos usuários quando a reunião atingir 55 minutos de duração. A mudança marca o fim da oferta da ferramenta para lidar com a pandemia do Covid-19.

Em maio de 2020, o serviço liberou a criação de chamadas de vídeo que duravam até 24 horas com três ou mais consumidores — limite de 100. O prazo para o retorno ao “normal” era até setembro de 2020, mas a companhia decidiu estender até junho deste ano.

Caso precise de mais tempo em reuniões, o Google recomenda os diferentes planos mensais do Workspace, que custam a partir de R$ 24,30; apenas o host precisa aprimorar a conta.

É importante ressaltar que a versão “base” do Workspace é gratuita e oferece ferramentas como um e-mail comercial, o Docs, o Keep e o Currents, entre outras ferramentas. Confira o que cada assinatura diferente possui no site da empresa.

O Duo é uma alternativa da própria empresa e permite conferências com até 32 pessoas sem o limite de 60 minutos. Além de ser totalmente gratuito, ele funciona no Chrome, Android e iOS.

