As 7 maiores mentiras sobre apostas esportivas – não se deixe enganar

As apostas esportivas caíram no gosto dos brasileiros, principalmente após o lançamento de sites que ajudam aqueles que não entendem muito do assunto, como o https://bookmakers.com.br/sports/. No entanto, há muita desinformação sobre esse tema. Confira os 7 maiores mitos das apostas e não se deixe enganar:

1 – “Apostar não é lucrativo”

Apostar é sim arriscado. Mas não deixe nenhuma informação falsa te convencer que a atividade não é lucrativa. Em todos os lugares do mundo, milhões de pessoas ganham dinheiro todos os dias a partir das plataformas online. Basta ter as melhores estratégias e gerenciar bem sua banca.

2 – “Apostas sem riscos não existem”

Mesmo que as apostas sejam arriscadas, é possível estabelecer métodos que garantem a vitória com 100% de chance.

Os apostadores experientes geralmente adotam estratégias engenhosas, como as apostas combinadas e o método de arbitragem, que permite muitos ganhos aproveitando o bônus dos sites.

3 – “Os apostadores estão sempre certos”

Mesmo que alguém seja muito experiente no ramo, você não deve confiar 100% em ninguém. É tudo uma questão de estatísticas, então as dicas que você vê não são garantias de vitória, mas sim palpites baseados no histórico do esporte.

4- “Apostas de odds altas não dão lucro”

Acredite ou não, mas as apostas em odds altas podem funcionar muito bem. Mas, isso depende de encontrar as melhores técnicas e os mercados mais viáveis, e não apenas apostar impulsivamente porque a cotação está altíssima.

5 – “Aposta é questão de sorte”

Esse é um dos maiores mitos. As apostas dependem de muito estudo e dedicação, principalmente na criação de estratégias e na leitura das estatísticas.

6 – “Você precisa ser um gênio da matemática para apostar”

As apostas se baseiam em números e cálculos. Este conhecimento aumenta suas chances, mas não é essencialmente obrigatório na profissão de apostador. Com o tempo, você se acostumará e saberá fazer as contas necessárias tranquilamente.

7 – “Apostar online não é seguro”

Os sites de apostas confiáveis são 100% seguros. Existem várias ótimas plataformas que não trazem risco algum. No entanto, há muitos sites enganosos. Então, utilize apenas as páginas verificadas e regulamentadas por algum órgão governamental. Leia análises de sites especializados e confira as avaliações dos usuários. Cheque também os métodos de pagamento e o atendimento ao cliente.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado